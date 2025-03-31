看我今天怎麼說｜黃修平談戲院結業電影寒冬：風雨不會沒了期 吳祉昊開心在成長地方獲提名(有片)

黃修平導演昨晚(30日)聯同游學修、吳祉昊(Marco)和小演員鄭進希，齊齊到今晚(31日)結業的旺角新寶戲院為《看我今天怎麼說》謝票，黃修平自言對新寶滿有回憶，對戲院結業感可惜，「我是街坊，經常流連這裡，這個地方真的旺中之旺，在花園街和豉油街交界。其實新寶戲院之前叫金聲，從金聲戲院時候已對這地標好有印象，我記得搭小巴叫金星有落，在這裡看過很多戲，但多到我記不到。我覺得最特別是這家戲院，不用走進商場才到達，是一個地舖，由一條很旺的街走進去就是戲院，見到一間那麼有特色的戲院結業，不無可惜。」

開心能接觸不同聾人族群 《看我今天怎麼說》累積票房邁向1,200萬，吳祉昊直言以目前市道而言，成績已算不錯為團隊感開心，但相信仍未回本。黃修平就表示更關心觀眾反應，最滿足是能夠跟觀眾交流，無論是不同類型的戲院謝票，都有深入交流，「多謝他們好撐港產片。」Marco最感動是透過電影接觸不同的聾人族群，例如有CODA(聾人父母的孩子)看戲後，更明白自己的父母的世界，但也有中年的聾人分享仍被父母逼學口語，想帶父母入場，讓雙親明白子女處境，也有像女主角素恩般不懂手語的聾人，主動接觸他。問到對獲得金像新人獎的信心，他就表示平常心，問到最想跟那些星級電影人集郵時，他就表示，「我覺得金像獎和金馬獎最大分別是金像獎屬於香港，是我自己成長的地方，我會更加有感受和開心，到時星光熠熠，個個都想影，但怕大煩。」