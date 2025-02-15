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娛樂
2025-02-15 20:30:00

看我今天怎麽說｜陳蕾學手語跟72位學生拍主題曲MV 游學修鍾雪瑩勾拍戲回憶

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陳蕾聯同72位聾人聽人，以手語演繹《看我今天怎麽說》主題曲《What If》MV。

陳蕾聯同72位聾人聽人，以手語演繹《看我今天怎麽說》主題曲《What If》MV。

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由黃修平執導，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊領銜主演的電影《看我今天怎麽說》，在「第43屆香港電影金像獎」共獲得7項提名，包括由陳蕾主唱、鍾雪瑩填詞《What If》入圍角逐最佳原創電影歌曲。由導演黃修平及鍾志輝操刀的歌曲MV72位聾人及聽人以手語演繹。

陳蕾為電影《看我今天怎麽說》客串並唱主題曲，更聯同72位聾人聽人拍主題曲MV。 陳蕾為電影《看我今天怎麽說》客串並唱主題曲，更聯同72位聾人聽人拍主題曲MV。

陳蕾學手語演繹歌詞

陳蕾不單在戲中客串演自己，也跟一班中學生齊齊拍《What IfMV，並特地學習以手語演繹歌詞。她表示：「看過這部電影後被3位主演的演出感動之餘，3位主角代表緊三種不同捍衛信念，和尊重方式，如何可以慢慢尊重、彼此尊重及彼此融洽。最重要是三位演員的演出令人看得投入和相信。我也特別尤愛兩句歌詞：從前遺憾的語氣 無窮傳達裡沒有顧忌令我有很多不同的想像空間，手語世界裏的言語好像超越了我們的語言感覺。令我更想去了解他們的世界。」

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《看我今天怎麽說》3位主角游學修、鍾雪瑩和吳祉昊齊齊為主題曲《What If》MV。 《看我今天怎麽說》吳祉昊為主題曲《What If》MV。 《看我今天怎麽說》女主角鍾雪瑩為主題曲《What If》MV。 《看我今天怎麽說》男主角游學修為主題曲《What If》MV。

難忘學手語痛苦回憶

3位主角游學修、鍾雪瑩、吳祉昊Marco不約而同表示，拍MV勾起不少拍戲時的回憶，鍾雪瑩笑指拍MV的海灘，比戲中的海灘更清潔清澈。她續指最回味大排檔的食物，「這場戲是戲中的我感受到學手語的快樂；終於找到自己所喜歡的東西。」她還透露有看過優先場的觀眾特地到戲中取景的大排檔，點了他們在戲中的餸菜，非常有趣。阿修為這次MV重新學習手語，回想為電影學手語半年的痛苦回憶，「因為我手指與手指之間的間距很窄；所以要做一些比較大動作的手語時會有一定嘅難度，不停的鍛鍊令到手指疼痛。」Marco就賣口乖指首次拍電影的動力，來自阿雪和阿修兩位影帝影后。

 

《看我今天怎麽說》導演黃修平為主題曲《What If》執導拍MV。 《看我今天怎麽說》兩位精靈的小童星亦有參演主題曲《What If》MV。

黃修平導演MV 首尾呼應

What IfMV的開端，兩位小演員用手語發出一個提問：「可以選 我可以選什麼？」而結尾，再由不同的演出者，包括陳蕾，也做出相同的答案：「可以選 我選自由自在」，首尾呼應的歌詞道出不少人對自由嚮往的心聲。在黃修平的執導下，MV正好配合鍾說所寫的歌詞，透過文字、旋律畫面，細膩道出生活的掙扎與選擇，及所想表達的心聲，與電影主題相輔相成，打動大家的心靈。聽人Beatboxer Heartgrey與聾人舞者袁寧駿在工廈天台上盡情jam舞。加上鍾說為 What If 》所填的詞，在聾人手語老師的指導下，從手語角度出發，創作出「手語專屬」的歌詞，道出聽人和聾人對於生活的掙扎與選擇。

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