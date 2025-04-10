真人版小新｜《蠟筆小新》首拍20年後真人版 動感超人神還原登場

日本國民動漫《蠟筆小新》，最近首次拍成真人版，起用24歲男星高橋文哉飾演20年後的「小新」野原新之助，片長近3分鐘的微電影廣告已在YouTube上架。



日本飲品「茶壺麥茶 from 爽健美茶」更換新包裝，推出《蠟筆小新》的20 年後真人版廣告，廣告找來同為春日部市出身的人氣男星高橋文哉飾演小新，搞笑藝人原田泰造飾演廣志、影后麻生久美子則演美冴。真人版《蠟筆小新》的小新已經25歲，野原廣志、美冴就分別55歲及49歲，短片還有動感超人、咪咪子登場。影片曝光後，不少網民均指成年版小新跟原著有很大出入，不僅沒有了一雙紫菜眉，有別小新的調皮風格，更有人表示沒想到小新長大後是個靚仔。昨日，高橋文哉、原田泰造、麻生久美子以「一家三口」姿態現身東京舉行的特別試映會，高橋文哉現場大談拍攝感受，他回想當初收到邀請時十分高興，並說：「知道心《蠟筆小新》要拍真人電影就已經很開心了，但想到自己要飾演野原新之助這個角色，我真的感到相當榮幸。」