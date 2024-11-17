真人版白雪公主Rachel Zegler 為批評特朗普當選發文道歉

將於明年上映的迪士尼電影真人版《白雪公主》，女主角Rachel Zegler近日在社交媒體上，發表對美國候任總統特朗普的批評言論，隨即引來連串爭議。據美國雜誌《Variety》報導，Rachel Zegler在社交平台上寫道：「又是四年的仇恨。我不想生活在這個國家，這是一個很難撫養女兒的國家，我們正在走向一個強迫人們生孩子的國家。」
Rachel Zegler又寫道：「有這麼多人支持特朗普，實在太可怕了，特朗普的支持者、投票給特朗普的人，永遠不會知道和平。」她的言論在網上引發廣泛關注和批評，尤其是保守派評論員Megyn Kelly就表達強烈不滿，她自己的廣播節目中呼籲迪士尼，應該即時解僱Rachel Zegler，並重新拍攝《白雪公主》，稱她「非常有問題，需要立即退出電影劇組。」
隨著特朗普支持者的批評聲音日益增強，Rachel Zegler最終發表了道歉，承認自己對情緒控制失敗，她表示：「我對上周分享的選舉帖文表示真誠的歉意，仇恨和憤怒使我們離和平與理解愈來愈遠，我很遺憾我寫下這些負面的言論。」
Rachel Zegler主演的真人版《白雪公主》電影，將於明年3月上映，此作品在選角階段就引起廣泛討論，作為拉丁裔女演員的她，飾演真人版的白雪公主已經話題不斷，她亦成為多元演出的代表。