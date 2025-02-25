真人版電影《He-Man》明年上映 BL男神Nicholas Galitzine擔正出po造勢

玩具商Mattel年前開拍真人版電影《Barbie芭比》（Barbie）大受歡迎，再接再厲開拍公司於80年代的招牌卡通片《He-Man》，真人版電影命名為《Masters of the Universe》，由大熱BL電影《王室緋聞守則》（Red, White & Royal Blue）男神Nicholas Galitzine主演，導演則找來曾經執導電影《大黃蜂》（Bumblebee）的Travis Knight，劇本部分由Chris Butler負責。

10 年前傳由吳宇森執導

《He-Man》多次傳出開拍真人版消息，可是均胎死腹中，曾被Sony Pictures、Netflix遺棄的真人版《He-Man》，如今決定由Amazon MGM Studios接手，電影終於上映有期，定在2026年推出，身為主角的Nicholas Galitzine，在自己的社交平台貼出手持寶劍的照片先行造勢，雖然對其真人版He-Man造型大賣關子，但已令不少fans大呼期待。其實，He-Man早在80年代曾以真人電影搬上大銀幕，當年由大隻佬男星龍格爾（Dolph Lundgren）在1987年電影《宇宙天王》（Masters of the Universe）中飾演He-Man，近年有多間電影公司一直都想打《He-Man》主意開拍真人版，2004年曾一度傳出吳宇森執導《He-Man》，,到2017年，有傳《蝙蝠俠》（Batman）系列金牌編劇David S. Goyer會執導真人版《He-Man》安排2019年聖誕檔上映，無奈卻沒有下文，年前再傳出！直至最近《Barbie》大收，Mattel有意重啟計畫開拍真人版電影，三年前再有傳《西城故事》（West Side Story）男星Kyle Allen將飾He-Man一角，然而計劃再次泡湯，結果改由當時得令的Nicholas Galitzine接手演出。