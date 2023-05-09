真人版《小魚仙》洛杉磯首映 瑪莉莎參考Drag Queen演戲

真人版迪士尼電影《小魚仙》 (The Little Mermaid) 於美國洛杉磯時間 5 月 8 日黃昏，於荷李活 Dolby Theater 舉行全球首映禮，導演洛馬素 (Rob Marshall) ，與金像音樂大師艾倫曼堅 (Alan Menke) ，率領一眾演員亮相，眾人皆以閃耀華麗打扮現身。 以一身寶藍色禮服加手套現身的瑪莉莎麥卡菲(Melissa McCarthy)，打扮十足戲中海洋女巫烏蘇拉。瑪莉莎麥卡菲坦言：「我過去有很多演出，都有參考Drag Queen (變妝皇后)，今次飾演烏蘇拉也不例外。烏蘇拉以她的妝扮、姿態、尖酸刻薄又睿智的言語作盔甲，遮蓋著她的脆弱及心中的傷口。」

排五星期戲扮八爪魚 談到烏蘇拉的八爪魚身驅，原來她足足用了五個星期來排練演出，「排戲時有八個舞蹈員圍著我，每人扮演著一條八尺長的八爪魚觸手，觸手上更有著吸盤。我每天就在我的『觸手』中間飄浮，感覺就像巨人一樣！導演特意安排這些排練，為讓我在真正拍攝時感受到二十尺高的烏蘇拉在一舉手一舉足所佔的空間有多大，因此我在拍攝時才可以秒速入戲。」