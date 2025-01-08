真人版《我推的孩子》登香港大銀幕 《工作細胞》四星期日本票房冠軍定下月本地上映

大熱動漫《我推的孩子》開拍真人版，去年11月先推出劇集以串流上架，電影版《我推的孩子-The Final Act-》亦於上月在當地開畫，該片已落實1月23日在香港及澳門同步上映。
《我推的孩子》登30天串流榜首
《我推的孩子》自傳出開拍真人版後，選角一直備受注目及討論度極高，由偶像女團乃木坂46前成員齋藤飛鳥飾演星野愛，其他重要角色分別由櫻井海音（阿葵亞）、齊藤渚（露比）、原菜乃華（有馬佳奈 ）、ano（MEM CYO）、茅島水樹（黑川茜）演出，「嵐」成員二宮和也更於電影驚喜現身。《我推的孩子》在11月28日起透過Prime Video串流上架，並創下日本國內連續30天串流量冠軍之史上首位紀錄。
《工作細胞》勁收41億日圓
至於另一漫改矚目電影《工作細胞》，亦鐵定2月6日在香港上映。真人版電影《工作細胞》以佐藤健、永野芽郁擔任主角，分別飾演白血球和紅血球，阿部貞夫、蘆田愛菜則演當中的父女角色，而人體內各種細胞分別由深田恭子、山本耕史、仲里依紗、松本若菜、染谷將太、板垣李光人等演出，陣容強勁。真人版電影《工作細胞》上月13日已在日本開畫，首三天於當地勁收8.45億日圓（約4200萬港元）及錄得61.2萬的觀眾人次；截至剛過去的周末及周日，該片已連續四星期登上票房榜首位，累積票房已突破41億日圓（約2.02億港元），多達307萬的入場人次。