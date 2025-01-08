真人版《我推的孩子》登香港大銀幕 《工作細胞》四星期日本票房冠軍定下月本地上映

大熱動漫《我推的孩子》開拍真人版，去年11月先推出劇集以串流上架，電影版《我推的孩子-The Final Act-》亦於上月在當地開畫，該片已落實1月23日在香港及澳門同步上映。

《我推的孩子》登30天串流榜首

《我推的孩子》自傳出開拍真人版後，選角一直備受注目及討論度極高，由偶像女團乃木坂46前成員齋藤飛鳥飾演星野愛，其他重要角色分別由櫻井海音（阿葵亞）、齊藤渚（露比）、原菜乃華（有馬佳奈 ）、ano（MEM CYO）、茅島水樹（黑川茜）演出，「嵐」成員二宮和也更於電影驚喜現身。《我推的孩子》在11月28日起透過Prime Video串流上架，並創下日本國內連續30天串流量冠軍之史上首位紀錄。