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娛樂
2025-01-08 18:52:47

真人版《我推的孩子》登香港大銀幕 《工作細胞》四星期日本票房冠軍定下月本地上映

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電影版《我推的孩子-The Final Act-》落實本月23日在香港及澳門同步上映。

電影版《我推的孩子-The Final Act-》落實本月23日在香港及澳門同步上映。

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大熱動漫《我推的孩子》開拍真人版，去年11月先推出劇集以串流上架，電影版《我推的孩子-The Final Act-》亦於上月在當地開畫，該片已落實123日在香港及澳門同步上映。

《我推的孩子》登30天串流榜首

《我推的孩子》自傳出開拍真人版後，選角一直備受注目及討論度極高，由偶像女團乃木坂46前成員齋藤飛鳥飾演星野愛，其他重要角色分別由櫻井海音（阿葵亞）、齊藤渚（露比）、原菜乃華（有馬佳奈 ）、anoMEM CYO）、茅島水樹（黑川茜）演出「嵐」成員二宮和也更於電影驚喜現身。《我推的孩子》在11月28日起透過Prime Video串流上架，並創下日本國內連續30天串流量冠軍之史上首位紀錄。

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電影版《我推的孩子-The Final Act-》上月在日本開畫後，本月底將登上香港大銀幕。 乃木坂46前成員齋藤飛鳥飾演星野愛。 電影神還原漫畫中的經典場面。 齊藤渚、原菜乃華及ano神還原「新B小町」。

《工作細胞》勁收41億日圓

至於另一漫改矚目電影《工作細胞》，亦鐵定2月6日在香港上映。真人版電影《工作細胞》以佐藤健、永野芽郁擔任主角，分別飾演白血球和紅血球，阿部貞夫、蘆田愛菜則演當中的父女角色，而人體內各種細胞分別由深田恭子、山本耕史、仲里依紗、松本若菜、染谷將太、板垣李光人等演出，陣容強勁。真人版電影《工作細胞》上月13日已在日本開畫，首三天於當地勁收8.45億日圓（約4200萬港元）及錄得61.2萬的觀眾人次；截至剛過去的周末及周日，該片已連續四星期登上票房榜首位，累積票房已突破41億日圓（約2.02億港元），多達307萬的入場人次。

真人版電影《工作細胞》鐵定2月6日在香港上映。 真人版電影《工作細胞》已連續四星期登上日本票房榜首位。 佐藤健飾演白血球。 永野芽郁擔任女主角演紅血球。 深田恭子在《工作細胞》中飾演「肝細胞」。

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