真人版《白雪公主》爭議不斷 首周票房料仍破8億港元

麗素莎嘉娜的肌膚，俾起很多人仍算很白。

據悉，《白雪公主》的製作費高達2.7億美元(約21億港元)，由於電影起用拉丁裔女星麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)擔任女主角，引發不少爭議。許多網友對麗素莎嘉娜的棕色肌膚，與白雪公主固有的西方白人美女形象完全不符，表示嚴重不滿，因此成為此戲的談論焦點。

加上麗素莎嘉娜，在特朗普再度當選美國總統時，在IG限時動態發文，引發盡一步爭議，麗素莎嘉娜寫到：「又是四年的仇恨，把我們推到一個我不想生活的世界，擔心以後無法安心生兒育女、女性墮胎權利得不到保障。」她又指：「這場失敗不應該發生，也不應該以這麼多票數的差距結束。」她更詛咒特朗普及其支持者：「未來永遠不得安寧。」

儘管《白雪公主》在美國面對一籮蘿負面新聞，但該片在海外的評論卻普遍獲得好評。電影講述迪士尼第一位公主「白雪公主」，憑著善良和勇氣，奪回被邪惡女王奪走的王國，這一歷久彌新的經典主題，依然吸引著觀眾的注意與喜愛。