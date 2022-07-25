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娛樂
2022-07-25 11:35:08

真人版《聖鬥士星矢》公開拍攝片段 新田真劍佑染綠髮趕拍《海賊王》

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真人版《聖鬥士星矢》公開拍攝片段，並安排明年全球上映。

真人版《聖鬥士星矢》安排明年全球上映。

荷李活翻拍日本動漫成真人版通常都死路一條，真人版電影《聖鬥士星矢》（Knights of the Zodiac）早前公布開拍也不被睇好，而電影拍攝工作一直保密，近日在聖地牙哥動漫展（Comic-Con）有首張預告海報曝光，亦披露幕後花絮，配合動畫的經典開場歌《天馬的幻想》令全場Fans興奮起哄。


真人版《聖鬥士星矢》安排明年全球上映，男主角星矢由新田真劍佑主演，「雅典娜」就由《逃出魔幻紀》女星Madison Iseman飾演，《權力的遊戲》男星 Sean Bean則演雅典娜爺爺「戶田光政」。不過，真劍佑目前正趕拍Netflix真人版美劇《海賊王》（One Piece），已將頭髮染成綠色扮演「卓洛」，由於他無法出席聖地牙哥動漫展，故只透過視像在動漫節中登場。《聖鬥士星矢》導演由來自波蘭的Tomasz Baginaki執導，而動作指導為「成家班」出身的鄭繼宗（Andy Cheng），曾參與《尚氣與十環傳奇》、《火拼時速》系列等荷李活大作。

真人版電影《聖鬥士星矢》有首張預告海報曝光。

真人版電影《聖鬥士星矢》有首張預告海報曝光。

真人版電影《聖鬥士星矢》有首張預告海報曝光。

真劍佑趕拍Netflix真人版美劇《海賊王》，無法出席聖地牙哥動漫展。

《聖鬥士星矢》在聖地牙哥動漫展披露幕後花絮。

《聖鬥士星矢》在聖地牙哥動漫展披露幕後花絮。

《聖鬥士星矢》在聖地牙哥動漫展披露幕後花絮。

《聖鬥士星矢》在聖地牙哥動漫展披露幕後花絮。

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