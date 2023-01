爵士樂天后Amy Winehouse於2011年因酒精中毒離世,終年27歲。敘述她一生、籌備多年的傳記片《Back to Back》日前正式開鏡,電影於去年7月落實由《格雷五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)導演Sam Taylor-Johnson執導,今年暑假上映的真人版《Barbie》26歲女星Marisa Abela飾演Amy Winehouse。美媒日前拍到Marisa Abela打扮成Amy拍攝外景,她戴上Amy標誌性假髮、大圈耳環現身紐約,代表《Back to Back》正式開鏡,電影預計在明年初上映。