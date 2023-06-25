真人版《Barbie》熱話 瑪歌羅比解開「拱腳踭」之謎

隨著下月上映，加上預告片吸引，令觀眾更期待由女星瑪歌羅比(Margot Robbie)主演的真人版《芭比》(Barbie)。近日網上的《芭比》熱話，就是其一中幕芭比脫下高踭鞋，腳踭仍沒有貼地，形成「拱踭腳」繼續行路的場面，網民不知瑪歌怎樣做到。瑪歌昨日受訪是解釋怎樣拍攝這個拱踭場面。「其實好簡單，我穿上高踭鞋行前兩步，剛好踏上黐有膠紙的地板上，高踭鞋就不會移位。之後我扶住鏡頭外的一支橫桿穩定身體，腳掌離開高踭鞋，繼續以鞋形行前兩步，就造成拱踭效果，全程不用CG拍攝。」

瑪歌玩開腳 除了這個拱踭成熱話，瑪歌從影以來也有多個以腳作特寫的埸面，奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演2013年電影《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street)，片中飾演他女友的瑪歌，其中一幕講述里安納度爬向她身旁之際，穿上高踭鞋的瑪歌伸腳踏向他的額頭，成為片中經典一幕。另外，「戀足」名導昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)於2019年執導的《從前，有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)中，瑪歌亦有一場赤腳睇戲的場面，她可算是荷李活出名「影足之后」。