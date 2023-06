真人版《Barbie》熱話 瑪歌羅比解開「拱腳踭」之謎

瑪歌玩開腳

除了這個拱踭成熱話,瑪歌從影以來也有多個以腳作特寫的埸面,奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演2013年電影《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street),片中飾演他女友的瑪歌,其中一幕講述里安納度爬向她身旁之際,穿上高踭鞋的瑪歌伸腳踏向他的額頭,成為片中經典一幕。另外,「戀足」名導昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)於2019年執導的《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)中,瑪歌亦有一場赤腳睇戲的場面,她可算是荷李活出名「影足之后」。