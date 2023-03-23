真實事件改編 黎巴嫩電影《戰地孤聲》靠音樂對峙黑暗

真實事件改編的電影《戰地孤聲》（Broken Keys），透過在敘利亞的市鎮拉姆薩鎮（Ramza），把恐怖組織禁制音樂，並視之為非法行為之事件搬上銀幕，該片代表黎巴嫩角逐第93屆奧斯卡最佳國際影片，今日正式在港上映。
禁止音樂及文化娛樂
導演吉米凱羅茲（Jimmy Keyrouz）將鋼琴家卡林以音樂對峙黑暗的故事拍成電影，故事發生在2013年，伊斯蘭極端組織控制了伊拉克及敘利亞地區，壓迫當地居民，除了對違反戒律的人民處以極刑，亦同時禁止一切音樂，文化創意與娛樂，當時20多歲的鋼琴家卡林，正住在敘利亞一個飽受戰火蹂躪的村莊，他的夢想是加入維也納交響樂團，躍身國際舞台，成就一直醉心的演奏事業，但隨着敘利亞被伊斯蘭極端組織佔領，卡林意識到美夢將無法實現。
音樂成了僅有的武器
置身難民營的卡林，只好經常彈奏著母親遺留下的鋼琴，藉此撫慰人心，提高士氣。然而，在一次的突襲事件中，心愛的鋼琴卻遭極端份子破壞，而賣掉鋼琴以換取逃離敘利亞的最後希望亦即時破滅。為了尋找零件修好鋼琴，卡林必需深入戰區，穿越被戰火蹂躪的斷壁殘垣、途中他深深感受到各種撕心裂肺的哭喊，並一次又一次在恐怖攻擊中與死神擦身而過。過程中，卡林深刻體會到「自由是要付出代價」，而音樂就是他僅有的武器。