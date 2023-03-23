真實事件改編 黎巴嫩電影《戰地孤聲》靠音樂對峙黑暗

真實事件改編的電影《戰地孤聲》（Broken Keys），透過在敘利亞的市鎮拉姆薩鎮（Ramza），把恐怖組織禁制音樂，並視之為非法行為之事件搬上銀幕，該片代表黎巴嫩角逐第93屆奧斯卡最佳國際影片，今日正式在港上映。

禁止音樂及文化娛樂

導演吉米凱羅茲（Jimmy Keyrouz）將鋼琴家卡林以音樂對峙黑暗的故事拍成電影，故事發生在2013年，伊斯蘭極端組織控制了伊拉克及敘利亞地區，壓迫當地居民，除了對違反戒律的人民處以極刑，亦同時禁止一切音樂，文化創意與娛樂，當時20多歲的鋼琴家卡林，正住在敘利亞一個飽受戰火蹂躪的村莊，他的夢想是加入維也納交響樂團，躍身國際舞台，成就一直醉心的演奏事業，但隨着敘利亞被伊斯蘭極端組織佔領，卡林意識到美夢將無法實現。