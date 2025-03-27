真情｜TVB前小生盧慶輝被野生捕獲　與粉絲合照近況曝光凍齡零走樣

56歲的盧慶輝日前在內地街頭被粉絲野生捕獲，可見他年過半百但仍能保持身型與樣貌零走樣。（小紅書圖片）

當年在TVB劇集《真情》中飾演「唐立生」而爆紅的盧慶輝，早年轉往內地發展後從事不同行業，近年重返幕前在內地拍攝電視劇，至今仍保持一定知名度。現年已56歲的盧慶輝日前在內地街頭被粉絲野生捕獲，親切地合照，可見他年過半百但仍能保持身型與樣貌零走樣，最新樣貌曝光後被網民大讚是「型男大叔」。

該名網民在小紅書上載合照，留言指「偶遇港劇演員#盧慶輝」，可見盧慶輝站在兩名女子中間，頭戴cap帽的他顯得高大威猛，比兩女高出大半個頭。盧慶輝刻意雙手放在身後，似避免跟女士們有身體接觸，盡顯風度；而身穿黑色皮面外套的他身型健碩之餘卻不見「大肚腩」，可見凍齡有術。

盧慶輝近年兼顧演出與商界工作，開設了小紅書帳戶分享生活點滴，他曾帶客戶參觀廠房，廠內有生產線及研發室，原來他正經營家電生意，專門研發各類家電，例如風扇、流動冷氣、照明設備等，產品更會外銷到世界各地。

而盧慶輝的太太劉美清來頭更猛，她在小紅書的簡介上列明中國電子商會電子商務專業委員會副理事長、中國電子商會網路直播與短視頻專業委員會副理事長、鉑麗格珠寶品牌創始人、天臣控股(股票代碼01201)執行董事、影視投資人等。