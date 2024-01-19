真的狠愛你｜全美勁收逾4.5億港元 悉尼斯威尼露點角逐年度喜劇明星

荷李活話題新片《真的狠愛你》(Anyone But You)，由《毒癮女孩》(Euphoria)女星悉尼斯威尼(Sydney Sweeney)夥拍《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick)型男格倫鮑威爾(Glen Powell)，組成嶄新銀幕情侶配搭，兩人在片中盡情展露天賦本錢，觀眾亦相當受落，該片在北美開畫後票房愈戰愈勇，上星期一直穩據票房榜首，力壓多部熱門電影，總票房已超越奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）主演電影《調教你處男》(No Hard Feelings)，目前《真的狠愛你》於全美勁收58,214,861美元（逾4.5億港元），成績驕人。

《蜘蛛夫人》近接上映 悉尼斯威尼在影壇實在炙手可熱，她亦有份參演2月14日上映由狄高達莊遜(Dakota Johnson)擔正的Marvel新片《蜘蛛夫人》(Madame Web)，加入超級英雄行列，今次她為《真的狠愛你》由戲中到戲外也同樣火辣，除了在片中有露點場面外，早前她曬胸出席首映禮便引來極大迴響，令她成為新一代影壇尤物。