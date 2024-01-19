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娛樂
2024-01-19 17:40:40

真的狠愛你｜全美勁收逾4.5億港元 悉尼斯威尼露點角逐年度喜劇明星

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美國女星悉尼斯威尼成功冒起，主演新片《真的狠愛你》已在香港上映。

美國女星悉尼斯威尼成功冒起，主演新片《真的狠愛你》已在香港上映。

荷李活話題新片《真的狠愛你》(Anyone But You)，由《毒癮女孩》(Euphoria)星悉尼斯威尼(Sydney Sweeney)夥拍《壯志凌雲：獨行俠》(Top Gun: Maverick)型男格倫鮑威爾(Glen Powell)，組成嶄新銀幕情侶配搭，兩人在片中盡情展露天賦本錢，觀眾亦相當受落，該片在北美開畫後票房愈戰愈勇，上星期一直穩據票房榜首，力壓多部熱門電影，總票房已超越奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）主演電影《調教你處男》(No Hard Feelings)，目前《真的狠愛你》於全美勁收58,214,861美元（逾4.5億港元），成績驕人。

《真的狠愛你》於全美勁收58,214,861美元，成績驕人。 《真的狠愛你》起用型男配索女，令觀眾相當受落。

《蜘蛛夫人》近接上映

悉尼斯威尼在影壇實在炙手可熱，她亦有份參演2月14日上映由狄高達莊遜(Dakota Johnson)擔正的Marvel新片《蜘蛛夫人》(Madame Web)，加入超級英雄行列，今次她為《真的狠愛你》由戲中到戲外也同樣火辣，除了在片中有露點場面外，早前她曬胸出席首映禮便引來極大迴響，令她成為新一代影壇尤物。

不僅是悉尼斯威尼慷慨露肉，其拍檔格倫鮑威爾在新片中也不甘示弱，全裸曬優質股更成為熱話。悉尼斯威尼與格倫鮑威爾近期人氣急升，在下月舉行的第49People's Choice Awards頒獎禮中同獲提名，一同爭奪年度喜劇明星，《真的狠愛你》還有份角逐年度喜劇電影。

《真的狠愛你》在北美開畫後票房愈戰愈勇。 格倫鮑威爾與悉尼斯威尼為《真的狠愛你》盡情展露天賦本錢。 格倫鮑威爾亦不甘示弱，為電影全裸露股。
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