眾星參與慈善跑，張達倫帶傷支持，岑樂怡趕工參賽。

「聯合國兒童基金會慈善跑PoweRUN」於昨日（1月4日）在香港迪士尼樂園度假區周邊舉行，活動旨在為全球兒童籌募善款。多名藝人包括張達倫、岑樂怡（阿妹）、馬詠茹及有「港版山下智久」之稱的黃俊豪等均到場參與，分別擔任嘉賓或參加不同距離賽事。
張達倫為探妻兒香港澳洲兩地走
張達倫因早前踢波受傷，雖然未能落場跑步，但仍堅持出席並擔任鳴槍嘉賓。他坦言每次參與這類活動都「心癢癢」，很想落場跑步。「近年太太與兒子移居澳洲布里斯本，自己需要經常往返香港與澳洲兩地。」不過無論身處何地，他每日都堅持早起跑步約3公里，並比較兩地跑步環境的差異。
「原本計劃今天帶兒子來體驗，但賽事設有年齡限制，至少要11歲才能參加。」張達倫表示，希望將來能與兒子一同參與慈善跑，培養孩子的毅力與愛心。他認為，這類活動具有雙重意義，可以跑步，又可以做善事，幫到世界各地小朋友。
阿妹轉攻幕後參加微電影比賽
岑樂怡（阿妹）近日趕工進行短片後期製作，仍抽空參加5公里慈善跑。她正忙於完成參賽作品《微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》的後期工作，該作品將於今天（1月5日）截止。「為了後期工作幾乎無時間練跑，但仍想堅持參賽。」她指如果跑步可以幫助世界各地小朋友，就很開心。她形容賽道氣氛熱鬧，加上天氣清爽，因此即使練習不足，跑起來仍格外舒服。
馬詠茹首次跑五公里與跑手互相鼓勵
前單車運動員馬詠茹則參加5公里跑步賽事。「這是人生第一次參加5公里比賽，對上一次長跑已是十年前挑戰10公里。」她笑指很多人一齊跑，回程時看到仍努力中的跑手，互相加油，感覺好歡樂。馬詠茹表示這次比賽未設定時間目標，視之為輕鬆體驗。
黃俊豪跑步抽筋仍頂硬上
有「港版山下智久」之稱的黃俊豪（Jeremy），挑戰人生首個半馬（21公里）賽事，雖然途中抽筋，需要一邊行路一邊拉筋，但最終成功衝線。他形容這是「to do list」之一。另外他透露轉為自由身後，以接拍廣告為主，角色類型更趨多元，同時正洽談電影劇本，希望2027年有新作上映。