眾星參與慈善跑，張達倫帶傷支持，岑樂怡趕工參賽。

「聯合國兒童基金會慈善跑PoweRUN」於昨日（1月4日）在香港迪士尼樂園度假區周邊舉行，活動旨在為全球兒童籌募善款。多名藝人包括張達倫、岑樂怡（阿妹）、馬詠茹及有「港版山下智久」之稱的黃俊豪等均到場參與，分別擔任嘉賓或參加不同距離賽事。

張達倫為探妻兒香港澳洲兩地走

張達倫因早前踢波受傷，雖然未能落場跑步，但仍堅持出席並擔任鳴槍嘉賓。他坦言每次參與這類活動都「心癢癢」，很想落場跑步。「近年太太與兒子移居澳洲布里斯本，自己需要經常往返香港與澳洲兩地。」不過無論身處何地，他每日都堅持早起跑步約3公里，並比較兩地跑步環境的差異。

「原本計劃今天帶兒子來體驗，但賽事設有年齡限制，至少要11歲才能參加。」張達倫表示，希望將來能與兒子一同參與慈善跑，培養孩子的毅力與愛心。他認為，這類活動具有雙重意義，可以跑步，又可以做善事，幫到世界各地小朋友。

