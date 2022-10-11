眾星拱照一樣仆 《阿姆斯特丹》票房失利 專家估蝕1億美元

10月對北美電影市場嚟講算係淡季，因為暑假過晒，感恩節大檔期又未到，大片未必揀呢期上。上周末上映嘅《阿姆斯特丹》，有齊《蝙蝠俠》基斯頓比爾 Christian Bale，同埋炙手可熱嘅一姐瑪歌羅比 Margot Robbie，再加影帝級嘅羅拔迪尼路同Remi Malek、《后翼棄兵》Anya Taylor-Joy同Taylor Swift等客串，呢期咁靜應該跑得出啦啩。點知，北美開畫票房估計只有約650萬美元（下同），比估計嘅1200－1500萬少一半！北美以外條數同樣麻麻，全球開畫加埋應該得1000萬美元。

蝕足9700萬

外媒Deadline搵專家計過條數，以而家個勢《阿姆斯特丹》埋單全球收3500萬，即使連埋賣俾電視台、串流平台等等收入，估計都要蝕9700萬！因乜解究蝕咁多？

導演David O. Russell 2013年拍嘅《騙海豪情》(American Hustle)，同樣都係星光熠熠，有為部戲增肥嘅基斯頓比爾之外，仲有Jennifer Lawrence、Amy Adams兩大阿姐，當年開聖誕檔，埋單全球收2億5千萬，而成本只係4000萬，賺幾倍！導演嘅名聲足以吸引大星減價求合作，據講基斯頓比爾片酬收得平過市價嘅5百萬，客串嘅Remi Malek甚至收6位數都制。即係話，卡士費唔係成本高昂嘅原因。

因疫情要將佈景搬到洛杉磯

《阿姆斯特丹》以1930年代做背景，呢類懷舊戲嘅佈景服裝費一定貴過其他戲，不過最大致命傷 － 你都估到啦，疫情！《阿》原定2020年3月開拍，撞正新冠爆發，於是推遲到舊年1月開工，但係一班明星冇人肯喺疫情大爆發時期去原本取景嘅波士頓，於是電影公司要將成個佈景搬去洛杉磯，套戲成本由5千萬升到8千萬！

而且套戲搵迪士尼做宣傳，用咗1520萬賣電視廣告，開支係同期電影最多，但票房反而唔夠主打兒童觀眾嘅《紐約愛音鱷》。1億係點蝕？就係咁樣加加埋埋蝕返嚟。不過專家認為，後疫症年代即使電影可以喺串流平台上架，但係一旦有劣評就更快石沉大海，可能仲大件事。

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