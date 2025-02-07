工作細胞／隔壁的房間／哈哈哈 新年喜戲／童話睇硬了｜今期睇咩戲

工作細胞 「紅血球」(永野芽郁 飾)，與「白血球」(佐藤健 飾)在高中少女漆崎日胡體內愉快工作。「紅血球」因履行運送氧氣的職責而認識了不同細胞朋友，亦與奮勇對抗病毒的「白血球」結下緣分，然而，未知的病毒暗中潛伏在漆崎體內，令細胞們面臨前所未有的重大挑戰。

隔壁的房間 英格烈（茱莉安摩亞）和瑪花（蒂達史雲頓）年輕時在同一家雜誌社工作，也是一對親密的朋友；後來英格烈變成自傳小說家，而瑪花則成為戰地記者，漸漸地二人因生活環境而分開。 歷盡多年春風秋雨，她倆終於重逢。病重的瑪花因不堪實驗性療程對精神和肉體雙重折磨，決定以藥物自我了斷。她租了一所度假小屋，並向英格烈提出邀請，希望她能住在隔壁房間，陪伴她度過人生最後的時光。

哈哈哈 新年喜戲 富商段宇宸(姜皓文 飾) 因為意外失憶，踏上一段追尋真相嘅旅程，途中揭發出隱藏多年嘅驚人秘密…喺呢場陰謀裡面，姜皓文同時飾演段宇宸同另一角色，究竟呢兩個人點樣改寫對方嘅命運…？

童話睇硬了 決心成為童話作家的丹妃（朴智炫 飾）打算一邊做公務員，一邊實現她從小的夢想。點知新工原來要審查網絡上一切18禁物料：冇格鹹片、禁忌甜故通通都要睇！滿腦子都是童話的丹妃，眼見社畜前輩正錫（崔始源 飾）返工飽受「刺激」搞到不舉，擔心自己純真的心被污染；更糟的是，她意外得罪甜故網站腦細（成東鎰 飾），被逼幫他寫甜故來還債…以閨密們一連串衝擊三觀的18禁經歷為靈感，無意中打開了丹妃內心的色色開關，她筆下生動㷫烚烚的甜故，甚至令正錫睇到硬起來？！

原文刊登於 電影LOL