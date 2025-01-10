此刻的我們／曾經擁有／逆球大叔／聽說／仇雲殺機／美妙寵物 光之美少女電影｜今期睇咩戲

此刻的我們

前途無量的女主廚Almut，遇上失婚男子Tobias，一次邂逅，改變了餘生。就在兩人相愛成家之後，一個突如其來的真相，也將撼動他們幸福的生活⋯⋯

曾經擁有

無論是拍攝現場、首映還是宣傳活動，總是能夠發現吳少金(姜皓文飾)的蹤影，他對港產片瞭如指掌而且消息靈通，然而卻沒有人知道他的真正身份與目的。電視台編輯細薑(廖子妤 飾)懷疑吳少金就是令電影公司聞風喪膽的神秘影評人，繼而決定揭露這個「電影痴漢」不為人知的背景來博取收視...

美妙寵物 光之美少女電影：心跳加速 遊戲世界大冒險！

電子遊戲「心跳加速．狸貓王國」掀起大熱潮，小麥一行人為此聚首一同遊玩，怎料遊戲突然出現異像，不光有可疑狸貓從螢幕中跳出，更把小麥等人吸進遊戲世界，令他們被迫分散，迷失在奇妙的空間！為了與最喜愛的彩葉重聚，小麥勇敢挑戰各色各樣的遊戲關卡，闖過重重險境後，最終發現埋藏於連串事件後的真相，而一切關鍵竟掌握在神秘的遊戲製作人．夏樹手上……

逆球大叔

過氣排球好手宇鎮（宋康昊 飾）退役後擔任排球教練多年，業績驚人：領軍勝出率僅得10%！剛經歷完離婚和破產，他又陷入失業危機，處於人生谷底之際，諸多鬼主意的職業球隊新班主（朴正民 飾）本著「怎樣都可贏一次吧？」的大膽想法聘用他，條件是帶領瀕臨解散的女子排球隊「粉紅風暴」贏一次！失敗、廢柴、魚腩隊一直是球隊關鍵字，但一仗功成大丈夫，人生只求一千零一場勝仗，到底可以點部署出谷底反彈的一勝？

聽說

龍俊（紅炅 飾）大學畢業後，因找不到人生方向，終日游手好閒。在母親的強迫之下，他開始幫家裡的小餐館送外賣，沒想到竟遇上他的夢中情人夏天（盧允瑞 飾）。即使夏天只用手語說話，但龍俊也沒有放棄，反而加倍用心了解對方。得到夏天的妹妹秋天（金珉周 飾）暗中幫助，兩人的關係逐漸升溫，但正當龍俊以為能與夏天發展下去時，夏天卻忽然決定與龍俊斷絕來往…

仇雲殺機

擔任工廠作業員的吉井良介（菅田將暉飾）以獨到眼光與能言善道的口才，大量低價買進各式產品再高價轉手賣出，賺取橫財。他卻同時間辭去工作，帶著女友埋伏鄉間豪宅，並雇用當地幫手決定擴大事業版圖。卻開始被受害買家盯上誓言復仇，他們的恨意在雲端蔓延，渾然不覺的良介即將迎來死亡威脅…… 原文刊登於 電影LOL