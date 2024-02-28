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娛樂
2024-02-28 15:27:04

睽違9年 伍佰4月舉行北美巡演 橫跨美國東西岸及加拿大

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生活

伍佰自帶魔力的現場演出，讓他圈粉無數。

華語樂壇現場「搖滾之神」伍佰 & China Blue14次大型巡迴演唱會《ROCK STAR2024北美巡迴重磅登場。這是伍佰相隔9年再次踏上北美舞台，且連續3場橫跨東西岸的大型演出，他與團隊都非常興奮。

 

427日當地時間晚上8時，首站登上美國拉斯維加斯Resorts World Theatre51日晚上8時30分在加拿大多倫多OLG Stage at Fallsview Casino54日深夜1時在美東康州Mohegan Sun Arena演出。北美《ROCK STAR》巡迴演唱會由《寬魚國際》主辦，伍佰與China Blue將重新開啟樂迷對搖滾樂的視野與認知。

伍佰 & China BlueROCK STAR》巡迴演唱會已在全球25個城市共演出47場，一票難求，叫好又叫座，由於伍佰的歌在華人世界傳唱度極高，各地演出時，經典歌曲歌迷常常忘情大合唱，演唱會結束後歌迷又遲遲不肯離場，高喊《加班》，這個有趣的現場互動，成為近期伍佰演唱會的特色，更時常登上微博熱搜。

伍佰 & China Blue 4月展開北美巡演。

北美樂迷敲碗已久、殷殷期盼伍佰《ROCK STAR》巡迴演唱會能開到北美東西岸，讓當地樂迷不用買機票飛到外地追伍佰，在伍佰團隊與寬魚國際籌劃主辦安排之下，9年未在美加演出的伍佰，終於在2024ㄧ圓當地樂迷心願，這次在美加連開3場，全都是指標大型場館，規模盛大，伍佰將以最原汁原味的搖滾樂，征服北美樂迷。

 

唱的不是情歌 是人生

出道34年的伍佰，無論是《浪人情歌》、《挪威的森林》，還是《淚橋》、《愛你一萬年》、《突然的自我》、《夢醒時分》，或是神劇《想見你》穿越時空而來的《Last Dance》，加上新專輯《純白的起點》，每一首都是經典中的經典。

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伍佰在Live演出所灌注的生命力超越想像，他說：「我唱的不是情歌，是人生！」伍佰的演唱會不單是一輩子要朝聖一次的現場，更是每一次降臨都絕對不能錯過的現場。

 

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伍佰的《ROCK STAR》巡演，橫跨美東西岸及加拿大。

伍佰 & China Blue
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