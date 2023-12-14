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娛樂
2023-12-14 22:26:41

瞞天過海｜許光漢顛覆形象首度演「反派」與偷情闊太張鈞甯鬥演技

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許光漢在懸疑電影《瞞天過海》與張鈞甯鬥演技。

許光漢在懸疑電影《瞞天過海》與張鈞甯鬥演技。

亞洲男神許光漢繼《想見你》的深情大男孩、《關於我和鬼變成家人的那件事》演熱血直男警後，在最新的懸疑電影《瞞天過海》再次顛覆形象，首度在大銀幕演「反派」角色，並與台北最新懸疑電電影獎女主角提名張鈞甯和影后惠英紅攜手演出。此片將於本月23日上映優先場，明年1月在香港正式公映。

許光漢在懸疑電影《瞞天過海》顛覆形象，演腹黑刑警。 張鈞甯自言在《瞞天過海》角色由無害小白兔變瘋癲。

望為觀眾帶來新鮮感

《瞞天過海》講述年輕貌美的企業家妻子喬安娜(張鈞甯飾)在生活與事業如日中天之時，被控為一樁密室殺人案的兇手，而死者正是當時與她密會的情夫明浩。為了洗脫罪名她與前來談判的腹黑刑警鄭威(許光漢飾)慢慢整理線索，兩人梳理案情期間又渴發另一兇殺案。許光漢首度在大銀幕演「反派」角色，他直言，「最具挑戰性是要壓抑真正情緒，表演出另一個角色的樣貌，希望這個耳目一新又壞壞的警察角色會為觀眾帶來新鮮感」。談到與張鈞甯最難忘的對手戲，是兩人的對峙戲，「有時有場景轉化，有時候要一氣呵成，其中一場要配合攝影走位，我們兩個人一直轉圈但又要保持著情緒，考驗也大。」

影后惠英紅亦有份參演《瞞天過海》。 許光漢與影后惠英紅在《瞞天過海》亦有對手戲。

謎一樣的女人

張鈞甯形容角色喬文娜是一個謎一樣的女人，「電影中她由一隻小白兔般的小女孩到最後變瘋，結局肯定令大家意想不到。」鈞甯表示這次角色非常多面，完全被角色吸引：「其實喬文娜也是階級制度的受害者，這角色在孤兒院長大受盡欺辱，從小的經歷讓她變成後來的她。原生家庭如此破碎是否還有選擇善的權力？在惡劣的情況下還可以有本錢做一個善良的人嗎？我認為這是喬文娜這個角色所提出的問題，非常值得我們思考。」

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