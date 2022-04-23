石原聰美閃婚年半 順利誕B暫別幕前

35歲日本女星石原聰美，今日透過事務所官網報喜，宣布已經順利誕B，目前正在休養，會專心調理身子及育兒，並透露：「有了一個比我生命還重要的存在，讓我感覺很幸福。」但未有透露BB性別及出生日期。石原聰美是在2020年10月閃電，丈夫是位圈外人，婚後一年多，於今年1月公布懷孕喜訊，同時決定暫停演藝事業。



石原聰美與山下智久分手後，四年前撻着SHOWROOM社長前田裕二，還一度傳出婚訊，可是最後婚事撻Q，還火速換畫，2020年下嫁一名證券公司的上班族，她宣布結婚時，曾形容另一半：「和他共同經歷許多事情，我確信和他在一起甚麼困難都能跨越，今後兩人的人生望能一起走下去。」其夫之後被起底，除了曾擔任模特兒外，平均每年收入至少有1500萬日圓至2500萬日圓（約91萬至152萬港元）。