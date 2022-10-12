石頭@五月天為《台北女子圖鑑》演床戲 桂綸鎂挑戰從影以來最大尺度

《台北女子圖鑑》每一集以單元故事方式，講述桂綸鎂飾演的女主角林怡珊，在遇上不同「圖鑑男子」和「圖鑑女子」的經歷及其成長故事。過去四集，林怡珊已先後遇上踏實貼心的陳南（巫建和 飾）、渣男George游瀚宗（禾浩辰 飾），以及只求順手上床的沈華慶（宋柏緯 飾），在第4集中，鳳小岳以「霸道總裁」Allen登場，由於對方有助自己攀上事業高峰，林怡珊決定大談辦公室戀情，兩人更因劇情需要有激烈床戲。

至於今日上線的第5集，輪到台灣天團五月天成員石頭亮相，他今次飾演林怡珊來到台北後的第5任男朋友。第5集交代林怡珊離開為自己事事安排妥當、甚至接近控制狂的Allen之後，於健身房遇上身份神秘的何健寰（石頭 飾）後旋即成為「炮友」。最初這段沒有束縛的關係，令林怡珊從Allen的壓迫中得到解放，但後來林怡珊發現何健寰是有婦之夫，而且這對夫妻奉行「開放性關係」，接受雙方各自「覓食」，令林怡珊再次陷入感情漩渦，而桂綸鎂今集亦挑戰從影以來性感底線，與石頭的情慾戲成為焦點，既有床戲又有共浴場面。《台北女子圖鑑》之後還有其他紅星陸續出場，包括楊謹華、張孝全、林柏宏、曾愷玹，該劇現正於Disney+串流平台獨家上線，逢周三更新最新一集。