砂糖系AV男優向理來認曾踩AV業界大禁忌：對女優動心

專門以女性視角打造的「女性向AV」，滿足不少女性的幻想，其中入行15年「砂糖系男優」男優向理來受《中天新聞網》專訪時，透露剛入行曾誤踩業界行規，認了曾對女優「動心」。

「砂糖系男優」向理來入行15年來交手超過3000人，在男優界擁有崇高地位，擁有大批死忠粉絲，更是「女性向AV」第一把交椅。向理來受訪時提到剛出道曾因導演要求「拍出戀愛感」，因此與女優約會整天，「劇情是設定兩人原本是青梅竹馬，曾經做過一次，之後又在同學會上再見，然後又做，又在家鄉跟女生約會。」因此導演希望兩人拍攝前來個「真正的約會」。

兩人約會整天後意外太入戲生情愫

依照導演要求，兩人約會整天後，意外太入戲，似乎產生若有似無的情愫，向理來說，「那時候感覺有抓到女優真正的心，因此讓女優展現了不一樣的表情，因此在思考身為男優『只有自己才能做的是什麼』時，發現說要抱持真的喜歡對方的心情，就能夠讓對方展現不一樣的表情。」因為這場拍攝，讓向理來有了對「男優」職業更深的體悟，「那次的拍攝是非常好的轉捩點。」

但AV業界有明確的規範，「男、女優不能戀愛」因此，儘管向理來坦言為此動了心，但也無法有下一步，「現在見到那位女優的話，心情會感覺很微妙，雙方都有點尷尬的感覺。」