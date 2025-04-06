破地獄專訪｜衛詩雅常爆喊嚇親老公 陳茂賢憶初見面印象：佢唔搲撈

由陳茂賢執導，許冠文、黃子華、衛詩雅(Michelle)及朱栢康主演的《破．地獄》，以1億6000萬票房成為香港電影史上最賣座華語電影，並獲得金像獎18項獎名。電影在本月底的金像獎頒獎禮舉行前，於昨日(4日)上映共140分鐘的加長版。陳茂賢和衛詩雅早前接受本報專訪，陳導親解親解加長版內容，12分鐘從未曝光的片段，除了加入谷德昭和岑珈其的戲份，還會交代金燕玲背景和衛詩雅一場獨腳喊戲。兩人識於微時，大談從《不日成婚》到《破．地獄》彼此的成長。

補充黃子華朱栢康故事線 陳茂賢導演透露，新增劇情主要圍繞黃子華演的魏道生和衛詩雅演的郭文玥，岑珈其演道生同父異母的弟弟，在道生母親離世後，父親另娶妻子而誕下的弟弟，道生自覺不屬於這個家，很年輕已搬走自食其力，漸漸不再聯絡，甚至連父親喪禮都沒有出席，「因為Rosa(韋羅莎)要為兒子屍體防腐，道生與文哥產生價值觀衝突，令道生想起久未見面的爸爸，新增劇情是他與珈其去拜祭亡父，道生亦收到亡父留下的一封信。」至於谷德昭演的小學校董，交代郭志斌(朱栢康飾)在決定移民前，曾試過其他方法安排兒子讀名校，。 補完衛詩雅獨腳喊戲 至於衛詩雅的故事線，將補完文玥與蓮組(金燕玲飾)的關係，除了交代蓮組身世，亦加長了Michelle在救護車上默默流淚的獨腳戲。去年陳茂賢接受本報訪問時曾透露，兩人在救護車裡談心事，他分享至親離世的傷痛與孤獨，就像最後一個記得自己的人都離開，當時連攝影師都不忍聽下去，這促成Michelle落下孤單的眼淚，她坦言，「他分享得很徹底，是很赤裸的痛。那是我煞科的一場戲，拍完好攰，餘韻更長久。」每次宣傳或出席影展，都再勾起那份孤獨感。

睇新聞喊 導演嗌尷尬 她自言同理心很強又愛幻想小劇場，不時會突然落淚，「最經常是自己揸車返屋企，幻想自己只有一個，這個世界很大，但沒有人真正明白你。」她自爆不時把丈夫周祉君嚇壞，「前幾日同老公出街，他揸車時突頭望我，突然喊到黐咗線，其實是我幻想小劇情，他聽後嘆氣，但我轉頭很快就沒事。」陳茂賢聽著她分享，忍不住爆料，「她連看到一宗新聞都會突然喊，試過有次我跟她一齊等位飲咖啡，她看完一宗新聞，複述一句訪問內容，就突然喊到黐線，我話這麼多人，你無端端喊，別人又認得她，給我一條生路吧。」 自我質疑 沒想過放棄 衛詩雅常言在愛的包圍下成長，性格樂觀，「老公常說我態度好正面，所以喜歡跟我聊天，我會以比較佛系的心態面對現實生活。」惟演員路曾令她不斷自我質疑，「我沒想過放棄，因為真的很喜歡演戲，想不到還有甚麼令我這麼熱愛，但會質疑自己有哪方面做得不好，我很愛這件事，但它愛不愛我，或只是自己演得開心，其他人不覺我演得不好。」在導演眼中，衛詩雅一直都是渴求演戲的演員。他坦言，「做這行見過不少演員，有很多見了一次就算，能夠同我食第二次飯，一定不是討厭的人。」他憶述十幾年前兩人初次見面的印象，「首先她有抱負，不是『搲撈』，肯分享自己演戲有甚麼做得不好，不是每個人多夠膽講。一個人能夠經常反省自己，是進步的原動力。」

為衛詩雅放棄首次執導 陳茂賢重提首部自編自導的作品《不日成婚》，在開拍前一星期，突被要求以內地當紅演員代替衛詩雅演「曾可怡」一事，「她已試了型造，我真的應承了她，加上當時我仍年輕，好夠薑同人講：『咁唔好拍囉！』」問到以今日時勢會如何抉擇時，他笑言，「現在有一班人員跟我工作，可能會跟她說不好意思，Bye Bye！在那時我真的說不出，這是對演員的不尊重，也是對朋友的傷害。」衛詩雅常說陳茂賢是伯樂，問陳導為何堅持選用Michelle，他笑指因她麻甩又不拘小節，「第一次約食飯，她可以不化妝、坐榻榻米戙起腳，不介意告訴你不吃甚麼，會空著肚子來，很尊重這餐飯。」 念念不忘 促成合作 當時Michelle不知陳茂賢為她放棄首次執導的機會，但對劇本念念不忘，兩年多後，主動向陳導跟進情況，「我看完修改版劇本，晨早6點打電話給他(陳導：剛剛入睡)，當時仍未算相熟，但我第一句問他：『你係咪黐線？』」當陳茂賢滿腦子黑人問號，「我在想自己是否說了她甚麼壞話！」原來Michelle建議將劇本交英皇投資，最終促成兩人首次合作的《不日成婚》。