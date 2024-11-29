破地獄票房｜成為史上最快破億香港電影 黃子華感謝所有「同車人」支持

陳茂賢執導兼親自執筆的英皇電影《破·地獄》，由黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩等演出，以香港殯儀業為題材，探討人與人之間聯繫、生與死議題。

許冠文認同片中對白

對於《破·地獄》截至昨日下午錄得香港及澳門累積票房達1億，更以上映短短20日已達到此票房佳績。當一眾主演收到電影公司通知此喜訊時，不忘留下贈言，親自向觀眾表達感謝之情。當中子華神直言喜出望外：「其實早前票房達到現今的一半，我已覺得有所交代，鬆一口氣。更喜出望外的是，聽到很多人從這部電影裏得到啟發和鼓勵，甚至聽到有人把半踏進鬼門關的腳抽回來，重啟旅程。多謝觀眾給我們的鼓勵。也祝願同車人，能抖擻精神，好好細味沿途的風景。」而許冠文則指自己相當認同片中一句對白「何必介懷甚麼時候下車，不如好好欣賞沿途的風景。」他認為香港現正面對困難，希望藉着《破·地獄》的佳績為同業，希望大家共同拍好電影出來。