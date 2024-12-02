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娛樂
2024-12-02 13:50:45

破地獄｜亞太影展奪4獎 衛詩雅封后激動哽咽 躋身香港影史華語片票房第二

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衛詩雅和陳茂賢分別奪得《第61屆亞太影展》最佳女主角及導演獎。

衛詩雅和陳茂賢憑《破·地獄》分別奪得《第61屆亞太影展》最佳女主角及導演獎。

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《第61屆亞太影展》（61st Asia Pacific Film Festival, APFF）昨晚(1)於馬來西亞吉隆坡舉行，電影《破·地獄》越戰越勇，共奪得四個獎項，衛詩雅繼第39屆華鼎獎「華語最佳影視女星」後再獲獎項肯定，勇奪亞太影展女主角獎，Michelle領獎時心情激動，哽咽感激獲最佳導演獎的陳茂賢沒有放棄自己。而電影累積票房已達$112,924,058(截至今早8)，躋身史上香港電影華語片票房第二位。

衛詩雅憑《破·地獄》奪亞太影展最佳女主角。 導演陳茂賢憑《破·地獄》勇奪最佳導演獎。 衛詩雅憑《破·地獄》奪亞太影展最佳女主角，感激陳茂賢導演沒放棄自己。 衛詩雅憑《破·地獄》奪亞太影展最佳女主角，多謝香港電影的栽培。 衛詩雅與導演親身恭賀榮獲「終身成就獎」的的武打巨星大哥大洪金寶。

衛詩雅多謝香港電影

Michelle在台上領獎時表示，一度哽咽，「呢個獎對我嚟講意義好大，代表我16年嚟一直冇放棄夢想成績表，我希望可以馮呢個獎，令更多人知道衛詩雅係一位演員，希望將來日子可以獲得更加多的角色。多謝導演（陳茂賢）喺我自己要放棄自己嘅時候，你冇放棄我。多謝喜歡《破·地獄》嘅每一個人，多謝香港電影！」她與導演亦有親身恭賀榮獲【終身成就獎】的武打巨星大哥大洪金寶。

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陳茂賢憑《破·地獄》奪亞太影展最佳導演。 陳茂賢和衛詩雅出席亞太影展行紅地毯。 張叔平及彭正熙憑《破．地獄》獲最佳美術剪輯獎。 姚漢文憑《破．地獄》獲最佳美術指導。

陳茂賢人生低潮遇《破·地獄》

而導演陳茂賢對於得到最佳導演獎，感喜出望外，他分享得獎感言時表示，「呢部戲喺我人生最差嘅時候拍，佢好代表到我，每一部戲都代表咗我嘅世界，好開心可以將我嘅世界帶俾觀眾，希望有機會繼續做下一部電影。」他指有感子華神所言，《破·地獄》由開拍至今都是一趟充滿奇妙的旅程，衷心感謝全球各地觀眾對《破·地獄》的支持及鼓勵，並誠心祝願電影可以走得更遠。《破．地獄》同時獲得最佳剪輯(張叔平及彭正熙)和最佳美術指導(姚漢文)，共奪得4個獎項。

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