破地獄｜亞太影展奪4獎 衛詩雅封后激動哽咽 躋身香港影史華語片票房第二

陳茂賢人生低潮遇 《破·地獄》

而導演陳茂賢對於得到最佳導演獎，感喜出望外，他分享得獎感言時表示，「呢部戲喺我人生最差嘅時候拍，佢好代表到我，每一部戲都代表咗我嘅世界，好開心可以將我嘅世界帶俾觀眾，希望有機會繼續做下一部電影。」他指有感子華神所言，《破·地獄》由開拍至今都是一趟充滿奇妙的旅程，衷心感謝全球各地觀眾對《破·地獄》的支持及鼓勵，並誠心祝願電影可以走得更遠。《破．地獄》同時獲得最佳剪輯(張叔平及彭正熙)和最佳美術指導(姚漢文)，共奪得4個獎項。