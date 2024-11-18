破地獄｜搵許冠文黃子華拍棺材戲 楊受成被揶揄嫌錢多 導演陳茂賢成功爭取加人工(有片)

由許冠文、黃子華、衛詩雅(Michelle)和朱栢康主演的電影《破·地獄》勢如破竹，電影於銅鑼灣英皇的概念店「0 e:ffect Concept Store」舉行海報劇照展楊受成與許冠文、衞詩雅、艾妮、劉若寶和導演陳茂賢齊齊主持揭幕儀式。電影上映10月已破6千萬票房，身為老闆的楊受成自言只是生意佬，沒甚麼清高偉大理想，能找到許冠文和黃子華合作已無憾，他自爆被朋友揶揄，「我好多朋友真係同我講，你好多錢咩，拍套講棺材舖 嘅 戲，仲要搵黃子華同許冠文兩個笑匠合作，搞套咁嚴肅嘅戲，你係咪真係嫌錢多，點解唔開套笑片？話我真係發神經，俾人鬧到我有慌慌地，不過無辦法，應承咗俾錢，點都要死頂。」如今叫好又叫座，他相信這戲不單止破地獄，而且破紀錄。

楊受成與導演陳茂賢受訪，坦言期望票房能破億，陳茂賢希望能有更多人能接收電影訊息。楊老闆投資拍《破·地獄》時曾被揶揄，如今票房理想，可感到吐氣揚眉？他回應說：「唔敢咁講，但確實喜出望外。」至於為何慌慌地仍有信心繼續投資時，他表示對許冠文、黃子華和導演有信心，大讚導演往績理想， 《不日成婚》系列都賺錢，他繼續爆料，「佢要求加人工，加到我驚，應承咗，簽埋約，(買樓有折頭？)唔使買，送間俾佢都得，」獲老闆讚賞，陳導演當然連聲多謝。

加長版要等祖師爺

岑珈其、谷德昭在《破·地獄》分別演黃子華的弟弟和朋右，但片長關係，全部戲份被刪剪，不少觀眾都期待推出加長版，陳導演表示，「我想，但交俾祖師爺俾靈感我哋幾時會有。我都希望有，但我覺得可以再多啲人睇呢個版本先，我覺得未夠。」楊老闆笑言，要等陳茂賢決定；至於對衛詩雅奪影后的信心，他直言好希望衛詩雅能憑此片奪影后，但仍有很多戲上映，暫仍有變數。

導演親解鳴謝名單之謎

至於電影最後鳴謝吳君如、鄭中基、陳家樂和連詩雅，陳茂賢解釋，他是陳家樂和連詩雅結婚的兄弟團，大家感情要好如屋企人，故此寫劇本也有問兩人意見，至於吳君如、鄭中基和毛舜筠等，早期做編劇時經常合作，每次寫學劇本都給他們看。