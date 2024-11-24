破地獄｜朱栢康再談「做自己」 韋羅莎認同演員需要做好自己

由許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康主演的《破．地獄》票房氣勢如虹，目前已有$8,800萬元，認真可喜可賀。今日一眾演員與導演陳茂賢連跑多場謝票。

提到《破．地獄》票房不停創高峰，朱栢康、韋羅莎表示心感安慰，並認為電影可以引來大家熱烈討論，大受歡迎，作為團隊來說已經很開心。朱栢康之前在社交平台發表一篇題為「做自己」的感受，他表示行內都遇到這類的批評，而網民不太明白演員在經歷甚麼，因為他們花了幾個月時間去拍攝，但網民只需要一句說話便會抹殺演員的努力，是非常不公平的事。

有必要跟大眾說出演員的「自己」 他坦言過去常收到網民指他做自己、好「朱栢康」，他說︰「咁我真係朱栢康嚟喎！只不過係呈現唔同面向嘅朱栢康！」他稱自己看淡了網民的批評，但就覺得有需要教育網民如何看待演員，只是希望向大眾表達演員是經歷了甚麼，作為一個表演者既然已經消化網民的留言，自覺有需要向大眾說出事實，並不是批評網民，而是教育大家如何看待表演、及演員的理念。他又稱如果觀眾看到不一樣的朱栢康，其實也是在看朱栢康。

問到恨不恨拎獎項，朱栢康認為獎項是有需要，因為是讓他可以得到同行的肯定，給鼓勵他繼續在演藝路行下去。韋羅莎認同朱栢康的說話，「表演係好主觀，話你做自己可以係褒或者貶，演員只可以做好自己。如果要考慮到一些批評或建議，我會去問教我們的導師，真的教過我的人，由他們去指點。不同的評論都有，作為一個演員，只可以企硬做好自己要做嘅呢樣嘢，再由導演去指導我哋，大家再去work出一個成果，並唔係我自己一個。」