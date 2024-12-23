破地獄｜楊受成開心票房好大派名錶貴酒金牌 許冠文收綠水鬼驚俾人斬隻手

《破‧地獄》票房超過1億4000萬，今日舉行「破･紀錄千人慶功宴」，老闆楊受成送出名酒予黃子華，許冠文就獲贈價值10萬名錶，其餘演員就獲贈金牌。現場更有醒獅、舞龍、祝酒助慶，非常開心。

要生女先飲得到 楊受成特別多謝許冠文和黃子華，笑指如果不是他倆參演，票房可能跟現時差很遠，甚或只有十分一，繼而向兩人送贈特別禮物。黃子華收到來自Domaine de la Romanee-Conti的名酒，估計他收到那支值二十多萬。子華直言「呢支酒係我飲唔起」，連他自己也沒想過會收到。他又引述楊受成當日送他這支酒的情況，子華說︰「我係舞台劇後台話我飲唔起，老闆就話你生女個日就開啦！今日要徵求有人同我生個女啦，如果唔係呢世人都冇資格飲呢支酒！」楊受成在旁說︰「黃子華搵女士生個女喎！真係爭崩頭！」