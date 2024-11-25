破地獄｜耗近兩個月製作巨型紙紮道具車 導演陳茂賢：花近5萬元

《破．地獄》票房勢如破竹，上映才兩星期已衝破9,000萬票房，成為香港十大最高票房華語電影第3位。昨日黃子華「出山」率領衛詩雅、朱栢康、韋羅莎連同導演陳茂賢連跑14場謝票，宣布若能破香港電影票房紀錄，將推出導演加長版。同期亦在英皇概念店舉行海報劇照展，實行全方宣傳攻勢。
上周一(18日)揭幕的海報劇照展，除了展出美術大師張叔平親自操刀設計的電影海報和由著名海報設計師方序中的設計的國際版海報，以及由劇照攝影師小雲拍攝的多張從未曝光的電影劇照，不得不提是戲中一件大型Masarati紙紮車道具，經後期修復後首度在公開展覽。
相信已入場的觀眾，定必子華神駕駛出場的紙紮車道具印象深刻，導演陳茂賢表示，戲中的Masarati紙紮車製作連加工，共花約5萬元；前篒追計和紮作大概耗時超過個半月，接著是後期加工讓演員乘坐，額外再花上7日時間。而展出的紙紮車並非在戲中子華神的紙紮車，雖是根據美術團隊同一份設計稿製作，但紙紮製作團隊則分屬兩個單位。
50%還原
根據美術部同事May回應本報查詢，拍攝用的Masarati紙紮車按照相關車型的參考圖片，草擬初期草圖後，透過其中一位喃嘸顧問梁俊師傅介紹 委託謝全記邦紙紮，連同道具師傅加工，耗時接近兩個月製作。由於拍完戲沒有保留相關道具，故需為今次展覽重新製作，由於原本的師傅未能抽空製作，故交由另一位師傅還原，據美術部指出，現時的版本只能還原當時的50%。
人手推動 瞓地撐高車門
其實戲中的紙紮車更加細緻，車廂內的錶板貼紙、波棍、車頭燈等，比例都做得非常仔細，坐位還包了紙皮的扮作皮梳化座位，讓子華神坐得舒服地駕車進場。當然，紙紮車無法行駛，而飛翼車門亦無法自動打開，一切人手操作，拍攝時由兩位道具手足推入靈堂，然後要瞓在地上，以飛翼撐杆撐高兩度門，讓子華神瀟灑地出入自如，可謂勞苦功高。