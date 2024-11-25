破地獄｜耗近兩個月製作巨型紙紮道具車 導演陳茂賢：花近5萬元

《破．地獄》票房勢如破竹，上映才兩星期已衝破9,000萬票房，成為香港十大最高票房華語電影第3位。昨日黃子華「出山」率領衛詩雅、朱栢康、韋羅莎連同導演陳茂賢連跑14場謝票，宣布若能破香港電影票房紀錄，將推出導演加長版。同期亦在英皇概念店舉行海報劇照展，實行全方宣傳攻勢。

上周一(18日)揭幕的海報劇照展，除了展出美術大師張叔平親自操刀設計的電影海報和由著名海報設計師方序中的設計的國際版海報，以及由劇照攝影師小雲拍攝的多張從未曝光的電影劇照，不得不提是戲中一件大型Masarati紙紮車道具，經後期修復後首度在公開展覽。