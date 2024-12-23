破地獄｜衛詩雅朱栢康希望可以開拍《不日成婚3》周家怡盼原班人馬再開戲

衛詩雅被眾人要求她唱歌，令她感無奈。(娛樂組攝)

楊受成送贈金牌時，大讚衛詩雅演得好，令她一度眼濕濕，在旁的周家怡亦忍不住擰轉背抺淚。眾演員受到金牌後齊聲叫喊「多謝老闆」。楊受成特別多謝許冠文和黃子華，笑指如果不是他倆參演，票房可能跟現時差很遠，甚或只有十分一，繼而向兩人送贈特別禮物。

《破．地獄》票房超過1億4000萬，今日舉行「破･紀錄千人慶功宴」。宴會約於晚上8點半開始，大會安排彩色螢光舞龍啟動儀式，演員分批進場。老闆楊受成上台與許冠文、黃子華和導演一起點睛，並展示「破·地獄」、「破紀錄」的錦旗，為慶祝票房破紀錄，楊受成親自向所有演員送贈金牌。

周家怡表示對於票房屢破紀錄感到開心，衛詩雅就恭喜朱栢康估中票房，朱栢康盼票房可以衝破他估的1億5千萬。他們更爆黃子華估的票房最低，因為他估只得5千幾票房。問到會不會有任何福利派出，眾人隨即表示要看觀眾想要甚麼，衛詩雅稱之前有想過去派飯，要回饋社會，因此派飯是必定會做。

提到衛詩雅曾表示如果票房達至一定數目，會大開金口，她立即表示「冇人會想聽我唱歌囉！」朱栢康再旁表示︰「我想聽喎！正呀！唱南音！」衛詩雅表示有叫林家謙教唱歌，更著記者如果林家謙肯教她唱，她便會唱。

他們表示很想原班人馬再開戲，更稱導演陳茂賢形容這個班底是他願意拍一世，他們亦願意跟對方拍一世。他們又提到收到不少觀眾希望可以開拍《不日成婚3》，亦有收到觀眾問會否開拍續集，他們隨即笑言續集可以叫《落‧地獄》。