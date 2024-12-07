破地獄｜許冠文入行逾半世紀　冷面笑匠最想「笑住喊」

《破·地獄》1億票房｜喜劇之王許冠文 由冷面笑匠到喃嘸師傅

《破·地獄》1億票房｜許冠文年輕時不想入演藝圈 志願做總統或大商家 不過，1969年許冠文大學畢業後，便離開無綫，轉到廣告公司工作。為甚麼？大抵跟許父的告誡有關。許冠文曾表示，父親叮囑不要入娛樂界，因為中國人的社會中，都覺得戲子無出息。想要出頭，一是做總統，一是做大商家。 然而，許冠文始終擺脫不了跟演藝圈的緣份。1971年，他正式加入無綫工作，更與弟弟許冠傑一起主持《雙星報喜》，以幽默自誇的對答形式，論盡日常生活題材，展露其天賦的喜劇才華。 1972年，許冠文獲李翰祥導演賞識，擔任電影《大軍閥》男主角，初登大熒幕，以300萬元票房成為全年第三位電影。之後，再拍了3部國語片，都得到不俗的成績。 《破·地獄》1億票房｜許冠文由電視台轉投影圈 自家作品票房大賣破紀錄 1973年初，許冠文再次離開無綫，轉投電影圈大展拳腳。1974年推出首部自編、自導、自演作品《鬼馬雙星》，票房收逾600萬港元，打破票房紀錄。其後，《天才與白痴》、《半斤八両》、《賣身契》、《摩登保鑣》，合共五次成為年度票房冠軍，並三度打破票房最高紀錄。