破地獄｜許冠文入行逾半世紀　冷面笑匠最想「笑住喊」

《破·地獄》票房衝破1億港元！繼去年《毒舌大狀》及今年《九龍城寨之圍城》後，《破·地獄》成為第三部破億票房港產片，可喜可賀。
文章出處：「當代中國」網站
《破·地獄》由許冠文和黃子華合作，談生死、思考人生，感染力強。當中，許冠文飾演霸氣又執着的喃嘸師傅，放下以往「冷面笑匠」風格，贏得很多正面評價。許冠文由上世紀70、80年代的誇張喜劇，到今天「笑住喊」的新喜劇形式，陪伴港人同喜同泣。
《破·地獄》1億票房｜許冠文為籌措大學學費 加入無綫搞創作做主持
許冠文自60年代尾至今，投身演藝工作逾50年，被譽為香港第一代喜劇之王。他演出的喜劇都是透過平凡小人物的荒謬處境，以鬼馬抵死的對白，冷嘲熱諷各種社會問題。不過這位「冷面笑匠」，最初並非一心想入行，只因一個「現實原因」而已。
1968年，許冠文在大學讀三年級，因為家庭經濟不佳，所以他為籌措學費而苦惱。但許冠文留意到弟弟許冠傑在電視台工作的待遇甚佳，因而他經許冠傑引薦下加入了無綫電視，創作及主持校際問答比賽，又參與綜藝節目《歡樂今宵》，創作一些諷刺時事等環節，都獲得不少讚賞。
《破·地獄》1億票房｜許冠文年輕時不想入演藝圈 志願做總統或大商家
不過，1969年許冠文大學畢業後，便離開無綫，轉到廣告公司工作。為甚麼？大抵跟許父的告誡有關。許冠文曾表示，父親叮囑不要入娛樂界，因為中國人的社會中，都覺得戲子無出息。想要出頭，一是做總統，一是做大商家。
然而，許冠文始終擺脫不了跟演藝圈的緣份。1971年，他正式加入無綫工作，更與弟弟許冠傑一起主持《雙星報喜》，以幽默自誇的對答形式，論盡日常生活題材，展露其天賦的喜劇才華。
1972年，許冠文獲李翰祥導演賞識，擔任電影《大軍閥》男主角，初登大熒幕，以300萬元票房成為全年第三位電影。之後，再拍了3部國語片，都得到不俗的成績。
《破·地獄》1億票房｜許冠文由電視台轉投影圈 自家作品票房大賣破紀錄
1973年初，許冠文再次離開無綫，轉投電影圈大展拳腳。1974年推出首部自編、自導、自演作品《鬼馬雙星》，票房收逾600萬港元，打破票房紀錄。其後，《天才與白痴》、《半斤八両》、《賣身契》、《摩登保鑣》，合共五次成為年度票房冠軍，並三度打破票房最高紀錄。
回顧1970至1990年代，許冠文出品的一系列喜劇電影，與三位弟弟（許冠武、許冠英和許冠傑）攜手合作開創港產片的喜劇潮流，許氏兄弟作品更成為賣座保證。
許氏兄弟的電影，不單票房亮麗，1981年的《摩登保鑣》更為許冠文拿下1982年第一屆「香港電影金像獎」最佳男主角獎，成為首位香港影帝。
許冠文在80年代後，開始跟其他導演合作，電影作品包括《神探朱古力》（1986）、《雞同鴨講》（1988）、《合家歡》（1989）和《搶錢夫妻》（1993）等，票房都大賣。
千禧年後，許冠文仍保持一定的產量，從沒有離開過電影圈。2022年，許冠文獲香港電影金像奬頒發終身成就獎，表揚他歷年來對香港電影界的貢獻。2023年，許冠文憑《風再起時》贏得最佳男配角。
《破·地獄》1億票房｜ 許冠文黃子華世紀合作 演繹「笑住喊」新喜劇路線
今年，許冠文和黃子華兩位喜劇之王的世紀合作，令人期待。而最特別是，這次在1992年《神算》後，兩人相隔32年的合作竟然是一部生死話題的嚴肅電影《破·地獄》，而許冠文形容為沒有笑話的喜劇。
為甚麼？許冠文指出，《破·地獄》的搞笑劇情是有別往比較誇張喜劇的電影，而是屬於另一種喜劇，會笑住喊，但喊得來會開心的，世界也會因此變得靚些。而「笑住喊」是許冠文一直想做到的，一種新的喜劇路線，而並不是刻意要去唧人笑。他相信，未來的喜劇也會走這種路線。
《破·地獄》「笑住喊」的新喜劇路線，究竟有多大感染力？且看電影的票房可以去到多遠，會否超越《毒舌大狀》1.15億港元票房，便足以證明大眾的認同了。
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