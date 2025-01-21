破地獄｜許冠文望破《終局之戰》2.2億紀錄 衛詩雅驚喜收結婚禮物眼濕濕

許冠文坦言期望《破．地獄》票房能突破《復仇者聯盟：終局之戰》創下2.2億全港最高票房的紀錄，寓意香港人打破任何困局：「我同好多香港人一樣，一生都希望進步同破紀錄，一生人都曾經追求過幾次，喺呢位天才洋溢導演(陳茂賢)嘅作品又令到我再感受到一次。不過今次未破得哂，仲有6000萬左右，就可以破到香港所有電影紀錄，嗰部係2億2千萬票房嘅《End Game》(《復仇者聯盟：終局之戰》)，如果大家已經睇咗4次，唔爭在睇夠8次。呢個唔只係我嘅夢，如果香港可以有一部2億2千萬票房嘅香港電影，咁就證明香港人可以做哂任何野，雖然暫時環境比較惡劣，不過我哋好快就可以破任何困難、任何紀錄。」

許冠文外遊未能出席婚禮

衛詩雅將於下月結婚，許冠文特地帶了一支酒送給準新娘，他解釋因跟家人外遊，未能親身出席「女兒」的婚禮，「之前我個女嫁之前，我都係同佢開咗支酒分享心事，仲同佢講咗好多男人嘅秘密，不過就唔方便喺呢度講。」

獲「父親」送上結婚禮物，衛詩雅感動得眼泛淚光：「好多謝Michael San，感覺真係多咗一個阿爸，好感動，我同Michael San個女一樣都係咁啱叫Michelle，所以特別有一份親切感。」導演陳茂賢指每位演員拍攝時都要投入情緒，專注演出，未有太多機會傾偈，反而拍完電影一齊經歷密集式宣傳，更多互相了解，形成一股凝聚力。