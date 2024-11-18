破地獄｜許冠文首遇觀眾多謝陪同一齊喊 睇好衛詩雅奪影后：當佢真係我個女(有片)

由許冠文、黃子華、衛詩雅(Michelle)和朱栢康主演的電影《破·地獄》勢如破竹，上映10日累積票房已衝破6千萬。許冠文與演戲中女兒的衞詩雅，以及導演陳茂賢、艾妮和劉若寶，聯同英皇集團主席楊受成博士，齊齊現身銅鑼灣主持電影海報劇照展的揭幕儀式，同時預先為下周日(24日)生日的衛詩雅慶生，當工作人員驚喜奉上生日蛋糕後，她突然說是最後一次，當場令眾人不懂反應，原來她是指最一次以衛小姐身份慶祝生日，她表示將在謝票中度過40歲生日，坦言未婚夫有投訴。

電影公司當場宣布《破·地獄》票房已破6千萬大關，眾演員大感興奮，許冠文坦言，「呢幾十年都想度橋令香港人笑下，我知大家都覺得好慘，一個悶局又未睇得開點做，喺惡劣環境。」今次《破·地獄》令他第一次有人在街上告訴他，不是讚套戲好笑好睇，而是當面多謝他，「多謝你同我一齊笑，依家我跟你一齊喊，跟住一齊笑一齊喊，電影可以幾咁偉大，咁多年以嚟未試過有人同我一齊喊，所以我覺得呢套戲真係有好大魔力同影響，我真係希望全香港觀眾睇完之後，眼淚過咗之後，洗乾淨對眼，自己釋懷再看通香港局面，真係重新再嚟過。」

與觀眾同笑同哭

許冠文與衛詩雅受訪時表示，能夠令觀眾跟他一起哭，非常感動，希望喊完之後，每位觀眾都可破自己的地獄，「將自己最心底的枷鎖，放開晒同化解，世界靚咗，明天係更好，呢個先勁！」他笑言愈多人睇愈好，最好全香港人都睇，然後個個都充滿笑容，票房屬其次。Michelle笑言每朝起身第一件事就是睇票房，「其實最開心係好多人DM我，多謝我幫佢破咗地獄，令他釋懷，好感恩，電影的力量好大。」

盼觀眾喊完舒服晒

問到可有信心打破票房紀錄，衛詩雅語氣肯定地表示有信心，因為謝票感受大家都很喜歡這電影，有觀眾甚至一日睇三次，Micheal亦信心十足，並表示已呼籲親朋戚友入場。他自言是喊包，看了兩、三次仍然落淚，但喊完就好舒服，其中最觸動的幾場戲，包括跟黃子華唱南音、衛詩雅幫他洗頭洗澡，以及尾段讀遺囑。衛詩雅亦表示最難女兒替父親洗頭的一場戲，「對我來講，這場戲好難，因為每次睇劇本都好觸動，要撳低自己的情緒，唔可以太崩潰，這場戲都我的角色很重要，好深刻。」