破地獄 | 黃子華研究死人化妝 自言可轉行做禮儀師

由黃子華及許冠文（Michael）主演的電影《破·地獄》，上畫一星期票房已經迅速衝破4000萬大關，並打破香港電影開畫日多項紀錄，成績斐然。 《破·地獄》聚焦殯儀題材，上映而來掀起全城討論，觀眾透過子華飾演的魏道生一角，了解這個充滿神秘感的行業。
近日釋出的幕後花絮中，見到子華戲中親自為猝逝的「蓮姐」金燕玲化妝，子華為求演出逼真，埋位前跟專業化妝師了解每一個步驟，並在拍攝時細心完成消毒、上妝及梳頭等過程，展現一絲不苟的態度。子華今次開拍前已經做足準備功夫，跟劇組研究大量禮儀師資料，由死人化妝、起回骨殖、安排喪禮等都熟悉箇中流程，子華笑言可以轉行：「我係好慶幸，我參與咗一部好真實，好多research嘅戲，如果我有一日冇得撈，我覺得我都比一般人優勝，去應徵禮儀師呢個崗位。」
此外，他也提到與秦沛一同拍攝的和合石場景，二人專業地還原整個「執骨」過程，由起墓到打開金塔，為屍塊頭骨消毒等程序都一一展現在大銀幕，子華在現場更跟有關的專業人士交流，驚嘆殯儀業的專業和嚴謹「執骨係一個好專業嘅工作，佢要從先人執返齊咁多件骨，呢啲係我哋平日睇唔到嘅嘢，我喺呢套戲真係長知識。」子華又讚電影美術組製作，屍塊頭骨等都相當迫真。
金燕玲在拍攝「蓮姐」扮演遺體的場景中亦表現敬業，親自躺入棺木，忍氣不敢大幅動作，力求逼真完成演出。此場戲也是金燕玲的煞科，她特別感觸落淚，並表示：「我係一個好感性嘅人嚟嘅，可以參與到今次工作，我哋付出少少，同到後生一輩合作幫到佢哋，我都覺得係一件好值得嘅事。」而她更在現場大讚衛詩雅的出色表現，指自跟對方合作《不日成婚2》後，見證其進步及成長「佢係一個好努力，同希望有成長嘅演員，我會特別珍惜呢種演員。」