破地獄 | 黃子華研究死人化妝 自言可轉行做禮儀師

由黃子華及許冠文（Michael）主演的電影《破·地獄》，上畫一星期票房已經迅速衝破4000萬大關，並打破香港電影開畫日多項紀錄，成績斐然。 《破·地獄》聚焦殯儀題材，上映而來掀起全城討論，觀眾透過子華飾演的魏道生一角，了解這個充滿神秘感的行業。

近日釋出的幕後花絮中，見到子華戲中親自為猝逝的「蓮姐」金燕玲化妝，子華為求演出逼真，埋位前跟專業化妝師了解每一個步驟，並在拍攝時細心完成消毒、上妝及梳頭等過程，展現一絲不苟的態度。子華今次開拍前已經做足準備功夫，跟劇組研究大量禮儀師資料，由死人化妝、起回骨殖、安排喪禮等都熟悉箇中流程，子華笑言可以轉行：「我係好慶幸，我參與咗一部好真實，好多research嘅戲，如果我有一日冇得撈，我覺得我都比一般人優勝，去應徵禮儀師呢個崗位。」