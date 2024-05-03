破墓｜導演張在現親證向港產片《殭屍先生》致敬 籌拍續集點名郭富城演港版

南韓影壇驚悚大師張在現執導現象級恐怖片《破墓》（Exhuma），集合崔岷植、金高銀、李到晛及柳海真合演，四人在片中化身風水大師及驅魔高手，詭異氛圍嚇破韓國、台灣、印尼、越南等地多項影史票房紀錄，電影可謂話題十足，當中彩蛋及隱喻更引起影迷熱烈討論，除了海報呈現出南北韓地形外，《破墓》中四位主角的名字，還對照了真實韓國歷史上曾推動韓國獨立運動份子之名，是導演作出的另類致敬。 《破墓》在香港上映亦成績不俗，截止5月1日累積票房破800萬港元，而《破墓》導演張在現近日亦專誠接受香港觀眾訪問，透露電影致敬經典港產片《殭屍先生》，更大爆自己是郭富城影迷，希望與他拍港版《破墓》！

盼香港繼續拍殭屍電影 《破墓》在全球大受歡迎，張在現導演表示驚訝：「真的沒預料到在全世界也獲得這麼好的反應。我覺得香港人或中華圈的朋友應該會感到很熟悉，我也受到了小時候喜歡的殭屍電影影響，例如《殭屍先生》。」導演透露，《破墓》原來有致敬他非常喜歡的經典港片，由許冠英、林正英、錢小豪主演1985年上映的《殭屍先生》，他稱：「《殭屍先生》是我最喜歡的電影之一，在《破墓》中晚上偷偷地把棺材載上靈車趕路的場面，就是向《殭屍先生》於深夜用馬車趕路送棺的情節致敬。比起殭屍的臉，人們對殭屍穿的衣服更有好奇心和神秘感，所以我也在揭開第二個棺材出現靈魂的時候，比起靈魂的外貌更集中考慮到服裝的部份。」由於導演很喜歡殭屍電影，所以寄望香港電影人會繼續拍殭屍電影。