破毒強人｜何廣沛為演啞巴上足半年堂 用手語做對白搞到個腦hang機

何廣沛於《破毒強人》扮演啞巴外送員徐安樂，他早前受訪時透露為啞巴角色花了不少功夫，監製羅永賢笑言廣沛有望憑「徐安樂」獲得演技獎項，廣沛角色出場後確是收獲不少正評，網民大嘆「手語唔易做」，又指廣沛連配音獨白也演繹得別具感情：「有種楚楚可憐嘅感覺，好符合角色」。

談到獲網民讚配音獨白有感情，廣沛感激監製羅永賢(Marco)貼身指導：「好多謝監製Marco每次都親自陪住我錄每句VO，全程100% Mon住，就算把聲聽得出係何廣沛，都同平時嘅何廣沛好唔同，配合番角色。」廣沛又指Marco早於拍攝前半年已通知他學習相關技能，包括手語及電單車。為學好手語，廣沛找來非健聽人士擔任手語老師，並通過了相關考試。廣沛續指每次一小時的「靜音」課堂，讓他更能集中及投入徐安樂的世界：「一個星期上兩堂，每次上堂都好寧靜，一個鐘唔出聲，但你唔會覺得空虛。」

廣沛指拍攝時最大考驗是大腦要多功能運作，整個過程亦是記性大考驗：「每次拍攝前手語老師黎老師都會拍片send畀我返屋企背，每日都要花好多時間背手語。因為拍緊嗰陣除咗做手語，腦入面都要有對白，要諗住啲對白意思去做，否則面部表情會唔足，但諗對白時又有機會jam咗做緊嘅手語動作，所以真係要背得好熟，我成日個腦都接近hang機嘅狀態。」廣沛特別感激黎老師經常「隔空」指導：「為咗配合拍攝環境，對白有時會即場微調，多謝黎老師經常standby喺電話隔籬，我一有新動作都會問佢。」