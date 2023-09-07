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娛樂
2023-09-07 16:29:00

破毒強人︱再現《天與地》式金句「人，應該係平等」 陳豪變臉式演技有望再登視帝

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TVB劇《破毒強人》進入尾聲，劇情亦開始緊湊。繼「福田哥」蔣志光被殺、安樂（何廣沛飾）妹妹「好好」遇溺死亡後，張寶兒飾演嘅Chloe被插贓嫁禍，被警察喺車上發現毒品。

劇中現「神劇式」獨白

「灑狗血」劇情以外，日前播出嘅第27集亦出現「神劇式」獨白。張寶兒訪問曾因販毒入獄嘅文華（陳豪飾）時，問到對方被囚十年前後社會有咩唔同時，陳豪就話「十年之後再返嚟呢度，除咗有啲老鋪唔見咗，有啲唐樓變成高樓大廈。有時自己睇返呢個地方都差啲唔認得，不過好彩呢度啲人冇乜點變。你知唔知呀？呢度啲人係好特別嘅，佢哋好似離唔開呢個地方咁，每日重重複複咁做緊同一件事。佢哋嘅目的係好簡單，都只係想繼續生存。我坐咗十年監出返嚟，呢班人好似一啲都冇變過咁，佢地每日都賺緊最卑微嘅人工，我好唔明白世界點解會係咁。係咪再過多十年都唔會變？人，應該係平等。呢個世界唔應該咁唔公道。」呢段獨白配以唔少低下階層謀生畫面，加上對社會嘅描寫，令唔少人聯想起被奉為神劇嘅《天與地》。

陳豪有望再做視帝？

而同樣有份演《天與地》嘅陳豪，喺劇中自chok沙聲演出，切合角色文華患癌嘅狀況。而喺同一集，陳豪同視為心腹嘅安樂食飯，展現手足之情；但之後訓示手下唔好將毒品賣俾後生仔，仲拎磚頭打爆手下個頭，表情極度兇狠！難怪開始有意見認為，陳豪今年有望再做視帝！

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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