破毒強人︱再現《天與地》式金句「人，應該係平等」 陳豪變臉式演技有望再登視帝

劇中現「神劇式」獨白

「灑狗血」劇情以外，日前播出嘅第27集亦出現「神劇式」獨白。張寶兒訪問曾因販毒入獄嘅文華（陳豪飾）時，問到對方被囚十年前後社會有咩唔同時，陳豪就話「十年之後再返嚟呢度，除咗有啲老鋪唔見咗，有啲唐樓變成高樓大廈。有時自己睇返呢個地方都差啲唔認得，不過好彩呢度啲人冇乜點變。你知唔知呀？呢度啲人係好特別嘅，佢哋好似離唔開呢個地方咁，每日重重複複咁做緊同一件事。佢哋嘅目的係好簡單，都只係想繼續生存。我坐咗十年監出返嚟，呢班人好似一啲都冇變過咁，佢地每日都賺緊最卑微嘅人工，我好唔明白世界點解會係咁。係咪再過多十年都唔會變？人，應該係平等。呢個世界唔應該咁唔公道。」呢段獨白配以唔少低下階層謀生畫面，加上對社會嘅描寫，令唔少人聯想起被奉為神劇嘅《天與地》。