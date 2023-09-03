破毒強人｜「好好」徐安好慘死網民不捨　張寶兒何廣沛演技大爆發被激讚

TVB劇集《破毒強人》即將進入結局篇，早兩日劇情就講到徐安好（鄭穎琳飾）被福田（蔣志光飾）綁架，期間佢趁機會逃脫並匿埋喺車尾箱，不過綁匪駕車時被警方追捕，雙方展開追逐戰，導致綁匪們及「好好」連人帶車衝落海，「好好」最終慘死。對於「好好」嘅死，唔少網民紛紛留言表示不捨及難過。
網民們最早將焦點放喺「好好」身上之外，同時亦大讚飾演哥哥徐安樂嘅何廣沛及其紅顏知己網台記者林可兒嘅張寶兒演技。喺「好好」被連人帶車衝落海後，徐安樂、阿Wing（郭柏妍飾）及林可兒趕到案發現場，由於徐安樂何廣沛係啞巴嘅關係，就算喊都只係發出「呀呀」聲，睇到網民心都噏埋，而身旁嘅可兒亦泣不成聲，相擁哭成淚人。
「值得年尾女飛有提名」
其後，警方舉行記者招待會，身為記者嘅林可兒為幫好好討回公道，不惜喺記者會上質問警方，係唔係需要為好好嘅死付上責任，當時佢嘅演繹恰到好處，由語調去到面部表情嘅處理都相當到位。
呢一集出街後，唔少網民紛紛留言大讚張寶兒及何廣沛嘅演技，例如「張寶兒演得幾好呀」、「記招呢場張寶兒做得好有感染力」、「張寶兒做得好好」、「一早講過張寶兒..演技明顯進步..值得年尾女飛有提名」、「好傷心啊 你演得很好 好好 加油 可兒」、「btw， 安樂呢個角色做得非常好」、「哥哥演技真係好好啊」、「咁多人追架車都追唔到 好好死咗喊出來 何廣沛演得好感人」、「安樂大喊 可以拎視帝 仲慘過喊得出聲」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈