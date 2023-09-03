破毒強人｜「好好」徐安好慘死網民不捨　張寶兒何廣沛演技大爆發被激讚

TVB劇集《破毒強人》即將進入結局篇，早兩日劇情就講到徐安好（鄭穎琳飾）被福田（蔣志光飾）綁架，期間佢趁機會逃脫並匿埋喺車尾箱，不過綁匪駕車時被警方追捕，雙方展開追逐戰，導致綁匪們及「好好」連人帶車衝落海，「好好」最終慘死。對於「好好」嘅死，唔少網民紛紛留言表示不捨及難過。

網民們最早將焦點放喺「好好」身上之外，同時亦大讚飾演哥哥徐安樂嘅何廣沛及其紅顏知己網台記者林可兒嘅張寶兒演技。喺「好好」被連人帶車衝落海後，徐安樂、阿Wing（郭柏妍飾）及林可兒趕到案發現場，由於徐安樂何廣沛係啞巴嘅關係，就算喊都只係發出「呀呀」聲，睇到網民心都噏埋，而身旁嘅可兒亦泣不成聲，相擁哭成淚人。