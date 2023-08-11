破毒強人｜張曦雯瘋狂甩碌NG片曝光 白色緊身Tee迎戰郭柏妍斯文OL造型

TVB劇集《破毒強人》除了主要的復仇線，男女主角之間錯綜複雜的多角戀亦是看點所在。文華（陳豪飾）雖對前度章琳（胡定欣飾）未忘情，但章琳卻一直情繫葉浩天（蕭正楠飾），同時Jackie（張曦雯飾）亦對阿天念念不忘。昨晚（10日），Jackie與章琳之爭趨白熱化，對於阿天與章琳關係好奇到了頂點的Jackie，上門追問章琳與阿天關係；雖最終「談判」沒有答案，但卻激發二人分別致電阿天約飲酒，阿天最終與Jackie擦身而過，同時致電章琳撇清關係。另青梅竹馬的安樂（何廣沛飾）及阿Wing感情亦現暗湧，事緣記者可兒（張寶兒飾）用盡方法埋安樂身企圖套取與文華有關的消息，其間不惜主動翹實安樂兼不斷約對方食飯。

昨晚無論章琳與Jackie之爭、或是張寶兒的機心演出均是亮點，前者除了定欣被拒愛的落寞眼神備受讚賞，張曦雯（Kelly）的敢愛敢恨亦獲正評，尤其見到阿天專登澄清與章琳關係時，先是詐傻裝作不在乎、但擰轉身卻忍不住偷笑，甜度與喜感同樣爆錶。其實Kelly為了演好Madam Jackie，文武兩方面均做足功課，更花了不少時間在對白上！在無綫官網公開的花絮片，Kelly為了講對白吃盡苦頭，其中一幕盤問證人場口，由於對白涉及大量又長又難記的數字，即使照讀亦非易事；結果Kelly多番「舌頭打結」瘋狂NG，在旁的陳國峰見狀亦忍俊不禁。