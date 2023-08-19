破毒強人｜朱智賢淋雨拍自殺戲 煲《無間道》向劉嘉玲取經學做社團大嫂

無綫劇集《破毒強人》昨晚（18日）一集劇情相當感人，淑賢（朱智賢飾）為了救老公福田（蔣志光飾），一直咬住文華（陳豪飾）、章琳（胡定欣飾）唔放，連番以爆大鑊及報警要脅二人，其中一句：「你知唔知對於一個女人，咩重要得過佢條命？就係佢屋企人」，盡顯女人無私的愛及霸氣！縱然已竭力作多番周旋，淑賢在兩大老狐狸身上仍是不得要領，更遭章琳反佔上風著她不要妄想能救出福田，並誘導情緒激動的淑賢做福田「替死鬼」，結果救夫心切的淑賢經歷多番內心掙扎後，終決定自殺拯救老公，臨死前更專程前往探監，忍痛為老公作最後打氣及告別。

昨晚淑賢自殺一幕、無論拍攝或剪接手法均十分賺人熱淚，這邊廂淑賢冒著大雨走進注滿一氧化碳的車廂中自殺，臨死前堅強又鎮定的拍下自首片段；另邊廂在探監時答應淑賢出獄後要陪跳舞的福田，則在拘留所中反覆練習，配以背景歌曲《千言萬語》、朱智賢（朱朱）及蔣志光的深情演繹，甚是淒美。為了突顯該幕的視覺震撼，劇組為場口預備了大水車製造人造雨，被人造雨及工作人員噴至全身濕透的朱朱，由於嘴唇被化到發紫，加上一頭亂髮，被導演取笑像女鬼。其實導演這樣做只是為朱朱減壓，皆因朱朱埋位前不斷嗌緊張。無綫官網昨晚播出的花絮片，鏡頭前一臉淒涼的朱朱，甫完成拍攝已笑得相當燦爛，並向著鏡頭大叫「好玩刺激」：「淋雨嘅時候最凍覺得係個頭。」