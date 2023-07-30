破毒強人｜胡定欣演金融女強人野心勃勃 何廣沛挑戰演啞角

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《破毒強人》，將接棒《靈戲逼人》，明晚（31日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。 《破毒》除了男主角備受關注，女主角陣容亦相當矚目，之前憑《廉政狙擊》屠敏贏盡好評的視后級人馬胡定欣，繼《白色強人》及《廉政》後再戰女強人角色，飾演見錢開眼的金融女強人章琳，在無綫官方發放的首輪角色預告片中，章琳一句：「我真係好鍾意錢，用幾千萬嚟積一個福，我真係唔捨得」，配以定欣強勢且充滿野心及自信的眼神，相當搶戲。

張曦雯接受訓練拍動作戲 至於飾演毒品調查科行動組高級督察Jackie的張曦雯（Kelly），除了為了打造角色強悍感專誠短髮上陣，更要應付連串動作場面。無綫今早發放Kelly開劇前接受動作訓練的花絮片，片中Kelly除了要與劇中拍檔反覆練習走位，更要不停練習起飛腳、對打、開槍及前滾翻等不同動作；其間Kelly除了起飛腳時又直又高盡顯好腿功，開槍時亦型格十足兼雙眼有火。對於在劇中動作連場，Kelly笑言要做足事前準備功夫，除了接受特訓，還要私下多做運動。 與Kelly合作無間的Marco則大讚Kelly相當專業，為了演Madam演得更神似，更專誠向警察朋友取經、了解警察生活及工作日常，Marco說：「劇入面啲人叫Jackie做阿Dam，就係Kelly佢建議嘅。我覺得佢無論聲線、表情同落指令個樣，都係入型入格。」