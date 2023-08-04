破毒強人｜董敬文被瘋狂淋冰落水前狂包保鮮紙保暖：終於知咩係凍到入心

TVB劇集《破毒強人》昨晚（3日）最精彩一幕、是「毒梟」福田（蔣志光飾）與太太淑賢（朱智賢飾）表面幫重獲自由的文華（陳豪飾）洗塵、實質是聯手試探文華是否有意重新染指毒品生意，福田更事先Call定殺手在場stand by。經過一輪皮笑肉不笑的拉鋸，文華竟出其不意表示想做書店老闆，令原本「如箭在弦」的福田即時「收油」，並堆起虛偽笑容表示支持。除了陳豪與阿蔣高手過招，朱智賢的演技亦十分出色，不時配合阿蔣的「談判」節奏、在適當時候出口幫拖之餘，臉上的微表情變化亦相當細緻自然，網民亦認為她演得有霸氣。

其實自劇集開播，阿蔣與朱智賢這對CP已引發熱討，除了本身的年齡差、阿蔣與朱智賢之前在劇集《食腦喪B》是父女關係，如今朱智賢升呢「蔣太」，就連同劇的何廣沛亦笑言「接受唔到」。阿蔣笑言：「喺《食腦喪B》何廣沛同朱智賢飾演我仔女，有一日何廣沛同我講：『好難接受到你同家姐喺埋一齊囉』。不過要朱智賢做我老婆，又確實難為咗佢。」阿蔣又大讚朱智賢很入戲，似足「撈家婆」。談到演大反派，阿蔣坦承是大突破，並笑指在彈奏古典音樂方面遇到的困難比起演戲還要多：「因為我冇正統音樂訓練，再加上希望多幾首樂曲喺劇中穿插，咁先唔會太單調，代價就係要不斷痛苦咁練習。」