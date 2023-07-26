破毒強人｜蔣志光離巢作演黑幫老闆 陳豪挑戰做毒王

無綫新劇《破毒強人》將接棒《靈戲逼人》，由下周一（31日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。 故事圍繞「一代毒王」文華發生，12年前，文華因遭最信任的手下葉浩天（蕭正楠飾）出賣，被捕入獄，及後文華抓緊患了末期肺癌的時機，在網台記者林可兒（張寶兒飾）「助攻」下獲特赦出獄，從而展開一連串復仇大計，目標除了葉浩天，還有見利忘義＋見錢開眼的現役毒王鄭福田（蔣志光飾）。

向港產警匪片致敬 監製羅永賢（Marco）為了向經典港產警匪片致敬，除了故事背景鎖定在油尖旺，Marco還加入「打邊爐」重點港式元素，向港式警匪片致敬的同時，亦向當年邊打邊爐、邊度劇本的自己及好拍檔們致敬。《破毒》首輪焦點，絕對是三大男主角鬥飆戲，陳豪在不少特寫鏡頭均展現視帝功架，其中一個咧嘴大笑表情更讓人不寒而慄；造型方面，除了難得一見的頹廢造型帶出新鮮感，陳豪在角色聲線方面亦明顯下了功夫。 陳豪為角色變聲 陳豪透露：「根據角色嘅複雜背景同身體退化嘅情況，今次大膽喺聲線度作出咗挑戰，包括對白節奏嘅快慢、高低音嘅平衡，同埋情緒波動時嘅變化等。由於自己年輕嘅時候，曾經長時間浸淫喺沙啞聲之中，所以呢份感覺都熟悉嘅。」陳豪續說：「呢個角色好多微細變化位需要特別注意，監製特別提醒我不要過份瘦削，佢話雖然係反派，但不能過分猙獰。」

蕭正楠演無感神探 身為毒品調查科行動組督察葉浩天(蕭正楠飾)，當年埋伏文華身邊做臥底，雖將文華繩之於法，但卻因在千鈞一髮之際被踢爆真正身份，遭文華施毒手注入大量毒品以致大腦杏仁體嚴重受損慘變「無感神探」，既失去情感，亦同時失去同理心及恐懼感，剩下的是全神貫注的查案及刻板無味的生活，就連晚飯，也天天吃著同一款意粉。 原來意粉位，是阿蕭為了突顯角色的精心設計：「今次個角色真係好難去捉點演，因為冇感覺、冇感情，基本上連驚同痛嘅感覺都冇，正常演員要交戲嘅位，我就要完全唔交戲；我同Marco傾過，我哋覺得要做無感就做到底，所以我劇入面會貫徹『零表情』演技去到極致，所以主要只能喺啲細位度做功夫，好似服裝我揀全黑，生活細節度都加咗啲戲，有四、五場屋企食飯戲，我話既然佢食咩都冇感覺，畀好單一嘅嘢食就得，所以每次都係整蒜蓉意粉。」