破毒強人｜蕭正楠臂力驚人 馬貫東凌空跳入車廂技驚四座

無綫劇集《破毒強人》好評如潮，除了主角的恩怨情仇及錯綜複雜的愛情關係備受關注，圍繞主角身邊的角色亦相當搶焦。一直為文華（陳豪飾）仆心仆命的社團中人杜飛（馬貫東Mark飾），為了文華犧牲生命也在所不計；前晚（16日）杜飛沉不住氣殺了黑仔（彭懷安飾），驚動黑白兩道；另邊廂阿賢（朱智賢飾）為了救老公福田（蔣志光飾），以不踢爆文華秘密為籌碼威脅其殺死杜飛。文華拿著疑似有毒飲料著杜飛自己選擇死還是不死，嚇至手震的杜飛雖滿臉恐懼，但還是忠義地喝下毒藥，原來文華並沒有落毒；不過杜飛昨晚（17日）還是敵不過警方Jackie（張曦雯飾）及葉Sir（蕭正楠飾）等追捕，與葉sir一輪正面交鋒後被捕；杜飛被捕後應否留活口，成了章琳（胡定欣飾）與文華矛盾關鍵，同一時間，淑賢再度因為福田找上文華及章琳，並宣戰謂：「我同你哋攬住一齊死！」劇情緊湊。

阿Mark除了服毒場口的內心戲令人動容，與蕭正楠的對打戲亦相當精彩。官方昨晚發放場口拍攝花絮，阿蕭與阿Mark為了打好呢場交，出盡腰力、手力及腳骨力！阿蕭為拍攝將阿Mark撻落地場口，要反覆舉起阿Mark；至於阿Mark除了要被凌空左撻右撻，更要應付連番飛躍動作，包括凌空雙飛腿，及一躍飛身從車窗跳入車廂、再九秒九緊接開車的高難度動作，不但完成度高、過程更是一氣呵成，令工作人員拍爛手掌。