破毒強人｜陳豪奸得有魅力視帝呼聲高 與何廣沛抱頭痛哭感動網民

無綫劇集《破毒強人》前晚（24日）劇情講述一心找文華（陳豪飾）報仇的福田（蔣志光飾），擄走與安樂（何廣沛飾）相依為命的妹妹好好，藉此威脅文華；當安樂聽到身陷險境的妹妹在手機另一邊求救時甚是著急，但礙於有口難言更是悲痛莫名，廣沛欲哭無淚的演出獲大讚演技有進步。昨晚廣沛再下一城晒演技，事緣文華向安樂保證會將好好平安帶回家，但隨著文華一直未有消息，心急如焚的安樂直衝書店，當發現文華空手而回，情緒幾近崩潰的安樂先是一拳打落文華塊臉，之後再瘋狂連環捶打文華，經過一輪拉扯，安樂終於停手並無助地跌坐兼抱膝痛哭，文華見狀即含淚抱著可憐的安樂，場面既震撼又感人。

廣沛連續兩晚的感情爆發戲均處理得不俗，書店場口無論是著急地質問文華、激動地表達擔心好好、或是最後無助地痛哭，眼淚均是全程Keep住在眼眶打轉，喊得含蓄自然之餘，亦顯得格外惹人憐憫；Ending安樂抱著文華痛哭一幕，更獲網民洗版式讚感動。另昨晚劇情亦有重要推進，原來文華之所以這麼痛錫安樂，是因為他一年前在獄中看了一本叫《相約星期二》的書後，很希望能找到一個自己會視如家人般珍惜重視的朋友，而安樂正正是他想要尋覓的「家人」。