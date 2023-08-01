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娛樂
2023-08-01 22:02:39

破毒強人｜陳豪毒王造型獲讚好型 蕭正楠被打毒針自度失禁動作

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蕭正楠靠凍到震投入Overdose狀態。

無綫新劇《破毒強人》昨晚（7月31日）首集開播已張力十足，獲網民讚有電影感。劇集甫開始是全身被插滿針筒葉浩天（蕭正楠飾），眼神既迷幻又空洞躺在地上，配以蕭正楠獨白：「我望住我個靈魂一直向上飄，愈飄愈高」及鏡頭角度，甚有戲味。

蕭正楠受訪時透露為了昨晚Overdose一幕花盡心思，並直認深刻難忘：「當時傾咗好場戲應該點做眼神應該係點，我覺得嗰時個人應該失禁，所以同導演講話加啲失禁嘅畫面，但原來倒濕晒條褲、瞓喺廠地板度係好凍，因為嗰時係冬天、又吹住大冷氣，再加上我就算劇組執燈、執機位我都盡量唔郁瞓番喺個地度，個地板係凍到我不停打冷震。」蕭正楠續指就是這種「打冷震」狀態讓他更能投入角色：「反而我覺得正喎，我就係需要呢種感覺。啲工作問我使唔使畀啲暖手嘢我，我全部唔使，仲話你由我震得啦，我自己一路震一路震，變roll機時好易掌握到個狀態。」
 

劇情以「一代毒王」文華（陳豪飾）為主線集中交代角色人物及背景，時間點更不斷遊走於現在及過去。昨晚劇情講述文華12年前因被最信任的手下（實為臥底）葉浩天出賣，過了多年牢獄生涯，獄中看似重新做人的文華，證實患上期肺癌。同一時間，當年與文華並肩作戰的福田（蔣志光飾）看似過著平凡生活，但仍有染指毒品生意的他及後捲入毒品證物失竊案並引發連串風波。

由頭帶到落尾的陳豪除了刻意將聲沙變沙啞、其角色是否真患上末期癌症亦引發熱議，不少網民懷疑肺癌只是文華獲取假釋手段。至於陳豪的造型、尤其是入獄前的造型則獲網民大讚好有型：「陳豪Close Up嗰吓，『你係差人呀？』，拍得好有型」、「阿Mo型到」、「個造型好有型」。

至於與陳豪有不少對手戲的張寶兒，則獲讚演技自然。除了首集劇情內容，片頭主題曲亦拍得相當有型有款，當中飾演貪錢章琳的胡定欣，不但肉緊地拿著銀紙在臉上亂舞，更躺在大堆銀紙上大擺S身形，相當吸睛。定欣受訪時亦坦言很滿意拍出來的效果：「完全突顯到章琳同金錢嘅關係，感覺跟錢Make Love金錢就係章琳毒品，佢唯一想要同需就係金錢。拍攝過程都順利，最緊要有美感！

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