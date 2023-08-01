破毒強人｜陳豪毒王造型獲讚好型 蕭正楠被打毒針自度失禁動作

無綫新劇《破毒強人》昨晚（7月31日）首集開播已張力十足，獲網民讚有電影感。劇集甫開始是全身被插滿針筒的葉浩天（蕭正楠飾），眼神既迷幻又空洞地躺在地上，配以蕭正楠獨白：「我望住我個靈魂一直向上飄，愈飄愈高」及鏡頭角度，甚有戲味。

蕭正楠受訪時透露為了昨晚Overdose一幕花盡心思，並直認深刻難忘：「當時傾咗好耐場戲應該點做、眼神應該係點，我覺得嗰時個人應該失禁，所以同導演講話加啲失禁嘅畫面，但原來倒濕晒條褲、瞓喺廠嘅地板度係好凍，因為嗰時係冬天、又吹住大冷氣，再加上我就算劇組執燈、執機位我都盡量唔郁瞓番喺個地度，個地板係凍到我不停打冷震。」蕭正楠續指就是這種「打冷震」狀態讓他更能投入角色：「反而我覺得正喎，我就係需要呢種感覺。啲工作人員問我使唔使畀啲暖手嘢我，我全部話唔使，仲話你由我震得啦，我自己一路震、一路震，變相roll機時就好易掌握到個狀態。」

