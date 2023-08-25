破毒強人｜陳豪蔣志光逾10次同劇 曹永廉忠奸成焦點

無綫劇集《破毒強人》昨晚（24日）第19集整集重點落在文華與福田（蔣志光飾）對決上。自愛妻淑賢自殺後（朱智賢飾），福田暗中尋找真兇，最終揭發文華瞞著自己大手購入過億毒品，深感被背叛的福田遂鎖定淑賢的死與文華有關，並直踩文華書店當面對質。起初福田很快便收起怒氣並邀約文華到大龍鳳食飯，但其實只是「笑裏藏刀」，氹掂文華上車後，福田派人出車狠撞文華，之後火氣level up的福田帶人上文華書店大肆搜索，期間一度激動地揪著文華衣領瘋狂問話，又將文華的頭質落書枱。不過文華不但全盤否認所有指控，全程更是氣定神閒；為了打擊文華，福田出絕招表示要殺掉安樂（何廣沛飾），文華聽畢眼神終露出一絲惶恐，整場戲戲味甚濃。

自《破毒》開播後，蔣志光與陳豪兩大好戲之人的正面交鋒一直備受關注，昨晚二人「一（激）動一（冷）靜」互動甚有火花。原來「光豪」同劇次數不下10次，當中更至少7度交鋒，相當有緣。昨晚無綫官網之一的「See Saw先」推出盤點「光豪之緣」宣傳片，更找來陳豪以文華Tone親錄VO；對於網民來說，片段中二人當年今日的樣貌變化更是珍貴。談到與蔣志光多番合作，陳豪坦言今次再有突破：「我哋一般以喜劇為主，反而正劇對壘唔多，好似今次呢種對立角色，更加係少見！」陳豪又大讚蔣老師：「佢係一個藝術家、一位充滿住智慧同資歷嘅前輩，身上面仲帶有一啲幽默感。」陳豪指很喜歡昨晚的撞車戲，大讚有戲劇感：「好欣賞呢個特長鏡頭嘅構思，能夠帶出撞車嘅真實感！我覺得《破毒》鏡頭運用尤其出色，戲劇感覺同畫面構圖有別於一般電視劇，自己好幸運能夠參與呢部非常特別嘅戲劇。」