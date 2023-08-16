破毒強人︱Patrick Sir獲老婆大開綠燈 肉搏胡美貽險被活埋

《破毒強人》周一播出的一集焦點落在林溥來（Patrick Sir）飾演的Cyrus身上。由於Patrick Sir向來是好好先生，但今次他在劇中扮演奸角，更與胡美貽（Nicole）埋身肉搏，看到不少網民嘩嘩聲。
Patrick Sir透露是首次挑戰如此爛的角色，並付出不少第一次，包括獻出螢幕初吻：「拍之前我有同老婆備案，佢都冇乜大反應，反而仲問我準備成點，可能佢都係演員，所以好明白。」除了螢幕初吻，Patrick Sir與Nicole的埋身肉搏戲亦相當震撼眼球，Nicole除扭六壬色誘Patrick Sir，兩人最終更扭作一團，場口引來網民熱熾討論，並笑言Patrick Sir肯定要跪玻璃。
問到Patrick Sir拍攝時有否尷尬，他笑言沒有，並謂事前與Nicole唯一溝通，是著對方放膽去做：「我主要係保持番口腔嘅清新同清潔，同埋叫佢唔好客氣，你總之一嘢就嘴埋嚟啦。」Patrick Sir續說：「好多謝監製Marco對我有信心，搵我做咁大落差嘅角色，我好享受。」Patrick Sir又感激定欣幫忙帶入戲：「定欣成日畀意見我，我冇佢咁好經驗，有時我排戲時練稿，佢會畀真反應我；加上定欣氣場好，會自動牽引到令我入戲，真係會成日睇佢唔順眼架。」
另外，昨日Patrick Sir因為勒索胡定欣，搞到被活埋。談到落坑戲，Patrick Sir坦言很難忘：「拍嗰陣係冬天，好凍！我要著住恤衫瞓喺泥地度，真係超凍，我一路喺個坑度等、對手又被綁住唔郁得喎。埋我嗰個係阿Mo（陳豪），佢同工作人員都好好，有成日留意問吓我凍唔凍。」不過，Patrick最後死唔去，但據知其角色最後會變倏替死鬼。