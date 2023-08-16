破毒強人︱Patrick Sir獲老婆大開綠燈 肉搏胡美貽險被活埋

《破毒強人》周一播出的一集焦點落在林溥來（Patrick Sir）飾演的Cyrus身上。由於Patrick Sir向來是好好先生，但今次他在劇中扮演奸角，更與胡美貽（Nicole）埋身肉搏，看到不少網民嘩嘩聲。

Patrick Sir透露是首次挑戰如此爛的角色，並付出不少第一次，包括獻出螢幕初吻：「拍之前我有同老婆備案，佢都冇乜大反應，反而仲問我準備成點，可能佢都係演員，所以好明白。」除了螢幕初吻，Patrick Sir與Nicole的埋身肉搏戲亦相當震撼眼球，Nicole除扭六壬色誘Patrick Sir，兩人最終更扭作一團，場口引來網民熱熾討論，並笑言Patrick Sir肯定要跪玻璃。